رئيس مدينة بلبيس يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل لجنة الثانوية الأزهرية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع اللواء سامى علام ، رئيس مدينة بلبيس بالشرقية ، بمتابعة امتحان الشهادة الأزهرية القسم الأدبى، اليوم الاثنين ، بالمرور على معهد بلبيس الاعدادى بنين ، للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجنة .

و صرح دكتور محمد السروى ، رئيس الإدارة المركزية الأزهرية ، أن الامتحانات للشهادة الثانوية الأزهرية تجرى هذا العام فى ظل ظروف استثنائية وهى جائحة فيروس كورونا ، وأنه يطمئن أولياء الأمور والطلاب بأن الأزهر الشريف وقطاع المعاهد الأزهرية قد اتخذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة لتأمين الطلاب ورعايتهم من حيث توفير المطهرات وأدوات السلامة والوقاية وتطهير اللجان بشكل يومى ، وعلى الطلاب وأولياء الأمور التزام التنبيهات والتعليمات التى تحرص على سلامة الجميع وذلك باتخاذ التدابير الوقائية من ارتداء الكمامات وعدم التجمع والتزام التباعد وأخذ المسافات الكافية حرصا على عدم انتقال أى عدوى .

وأوضح السروى ، أن الامتحانات ستبدأ وفق الجداول المعلنة فى التاسعة صباحا وعلى الطلاب الحضور قبل موعد الامتحان بوقت كاف حتى يتم تعقيم جميع الطلاب قبل الدخول إلى مقر اللجنة .

رئيس مدينة بلبيس يتابع امتحانات الشهاده الازهريه القسم الأدبى

رئيس مدينة بلبيس يتابع امتحانات الشهاده الازهريه القسم الأدبى

رئيس مدينة بلبيس يتابع امتحانات الشهاده الازهريه القسم الأدبى

رئيس مدينة بلبيس يتابع امتحانات الشهاده الازهريه القسم الأدبى

رئيس مدينة بلبيس يتابع امتحانات الشهاده الازهريه القسم الأدبى