رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب على الصين إصلاح روابط تجارية "غير متوازنة"

رويترز

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبى يطالب بأن تصلح الصين علاقة "غير متوازنة" على صعيد التجارة والاستثمار وتفتح أسواقها بشكل أكبر أمام الشركات الأوروبية.

وأبلغت مؤتمرا صحفيا، بعد قمة عقدت عن بعدت مع قادة صينيين، "لا نزال لدينا علاقة غير متوازنة للتجارة والاستثمار. لم نحقق التقدم الذى كنا نهدف إليه فى بيان قمة العام الماضى من حيث التعامل مع عوائق الوصول إلى السوق".

وأضافت قائلة، "نحتاج إلى متابعة هذه التعهدات بشكل عاجل ونحتاج أيضا أن يكون لدينا مزيد من الطموح على الجانب الصينى من أجل إتمام مفاوضات بشأن اتفاق للاستثمار".