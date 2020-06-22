رؤساء المدن والمراكز بالشرقية يواصلون حملات تطهير وتعقيم المنشآت .. صور

وأكد المحافظ إستمرار حملات التعقيم والتطهير لكافة المباني والمنشآت العامة والشوارع والميادين الرئيسية والمبانى والمرافق العامة بالمحافظة، إضافة لتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة وتفريغ صناديق القمامة ورشها بالمياه المختلطة بالمطهرات للقضاء على انتشار الفيروسات للحفاظ على جو بيئى وصحى نظيف خالى من التلوث والفيروسات.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ قامت رئاسة مدينة صان الحجر باستمرار أعمال النظافة، وتم رفع 12 طن قمامة ونقلها الى المقالب العمومية، كما تم تطهير وتعقيم "مدرسة عكاشة الثانوية والمعهد الدينى الازهرى".

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمتابعة النظافة بناحية بندر مدينة الحسينية، حيث قامت رئاسة المركز بعمل حملة نظافة في الأماكن الأتية :" شارع المركز / شارع المستشفى"، وذلك في إطار الحملات المستمرة من رئاسة المركز من أجل تهيئة بيئة نظيفة حفاظاً علي الشكل الحضاري للمركز كما تم إصلاح الحفر الموجوده بشارع المركز وأمام محطة أتوبيسات الحسينية،كما قامت الوحدة المحلية بسعود بمتابعة اعمال النظافة اليومية بنطاق الوحدة المحلية بسعود، كما تمت اعمال التطهير بنطاق الأماكن الأتية :- تم تطهير معهد فتيات الحسينية الإعدادى الثانوى بعزبة التل وتم تطهير مجمع مواقف الحسينية وتم تطهير مدرسة الحسينية الجديدة .

ومنذ الصباح الباكر قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بمتابعة أعمال النظافة والتعقيم بشوارع الحي ومتابعة ارتداء السائقين والركاب للكمامة للحد من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقامت رئاسة مدينة القنايات بمتابعة لأعمال النظافة والتجميل و استمرار دهان البلدورات بمدخل مدينة القنايات وغسل الأسوار وقص وتهذيب الأشجار ،لاظهار المدينة بالمظهر الجمالي والحضاري الائق بها، كما تم رفع المخلفات من شوارع المدينة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيدا لنقلها الي المدفن الصحي بالخطارة لخلق بيئة صحية نظيفة حرصا علي صحة وسلامة المواطنين

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس والوحدات المحلية القروية بدعم المنظومة بالمدينة بعدد2 لودر لرفع التراكمات من الشوارع الآتية ( الجزارين - الإنتاج - علي مبارك - الجمهوريه - السيد حسين - نصر الله - ترعه المنيا - الجلاء - المجلس - جمال عبدالناصر) كما تم نقل مخلفات القمامه من المقلب الوسيط ونقلها إلى المقلب العمومي بابوشلبي وتصليح الشوارع من الحفر والمطبات من شارع الإنتاج أمام مدرسة الشهيد ابراهيم صفا واستكمال رفع اتربه وسفوحه مدخل المدينة و شارع الإنتاج بالعمال وقص وتهذيب الأشجار بشارع عبد المنعم رياض ورش شوارع المدينه شارع سعد زغلول .

وقامت رئاسة مركز ومدينه بلبيس، بمتابعة أعمال النظافه بطريق عبدالمنعم رياض كما تم رش وتطهير قرية ميت ربيعه وديوان عام الوحدة بأولاد سيف ومنطقة مسجد إبراهيم شرف الدين ومنطقة المدرسة الإعدادية وحي الكفر بالكامل ومنطقة مسجد القاضي ومنطقة مسجد الحاج أحمد تمراز وطريق الرشاح من أول المساكن حتى كوبري القرية بأولاد سيف .

كما تم اليوم تطهير وتعقيم مبنى الوحده المحليه بكفر ايوب وتطهير وتعقيم مكتب التموين بكفر ايوب وتطهير وتعقيم مكتب بريد كفر ايوب والشئون الإجتماعية و تطهير وتعقيم مبنى سنترال السعادات ومكتب بريد السعادات بكفر ايوب وبالمشاركه الشعبيه من مبادره شباب القرية تم تطهير وتعقيم قريه كفر ايوب والشوراع الرئيسيه والمبانى كما تم تطهير مبني الوحدة المحليه بالعدليه و تطهير وحده البلاشون وتعقيم قريه كفرحفنا وتم رفع تراكمات القمامه من الشوارع الرئيسية ببلبيس ومنها "شارع جمال عبد الناصر- شارع بورسعيد وسعد زغلول- شارع المتاجر بجوار كشك الكهرباء ومنطقه السمك- وجامع ابو عامر ومنطقه الشبراوى بجوار صيدليه العريشى - وحى النادي - وارض علوان اتجاه ابو هبه وارض علوان اتجاه الورش- وموقف مصر".