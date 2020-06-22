جو بإيدن: إذا منحنا ترامب 8 سنوات فى البيت الأبيض سيغير هوية أمتنا

كتب محمد سعودي

شدد جو بايدن المرشح الرئاسي الأمريكي المحتمل على ضرورة ألا ينتخب الأمريكيين الرئيس دونالد ترامب مرة أخرى خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، مشيرا إلى أنه إذا تم منحه 8 سنوات في البيت الأبيض فإن ذلك سيغير أمريكا إلى الأبد.

وغرد المرشح الرئاسي الأمريكي المحتمل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم :"يمكننا التغلب على أربع سنوات من دونالد ترامب.. لكن إذا منحناه ثماني سنوات في البيت الأبيض، فإن ذلك سيغير هوية أمتنا إلى الأبد.. يجب علينا مواجهة ذلك حتى لا يحدث".

We can overcome four years of Donald Trump. But if we give him eight years in the White House, he will forever alter the character of our nation.



We can't stand by and let that happen. — Joe Biden (@JoeBiden) June 22, 2020

وفي وقت سابق، أكد جو بايدن، المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن معركته مع عدم المساواة لم تنتهى بعد، مشاركا متابعيه، بفيديو يضم لقطات من مراحل حياته المختلفة من أيام شبابه وحتى هذه اللحظة، كمرشح للرئاسة.

From my days as a public defender to my time as Vice President — I've spent my career fighting against injustice. And I'm not finished yet. pic.twitter.com/vJ7jDk9OCH — Joe Biden (@JoeBiden) June 22, 2020

ونشر بايدن الفيديو عبر حسابه الرسمى بتويتر وعلق :"من أيام شبابى كمدافع عام إلى وقتي كنائب للرئيس، قضيت حياتي المهنية في القتال ضد الظلم، ومعركتى لم تنتهى بعد".

على صعيد آخر، نفى المتحدث باسم جون بولتون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومى اعتزامه التصويت لصالح مرشح الرئاسة الأمريكية المحتمل الديمقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمبر المقبل.

وقال المتحدث باسم المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومى في تصريحات لشبكة سى إن إن الأمريكية، إنه لن يصوت لأحد، سواء ترامب أو بايدن، مؤكدًا أنه ليس صحيحًا ما نشرته صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، في مقابلة نُشرت أمس الأحد، للترويج لكتابه "في الغرفة حيث حدث".