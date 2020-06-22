تعرف على أسعار مواد البناء اليوم.. وسعر الأسمنت يبدأ من 640 جنيها

كتب أحمد حمادة

استقرت اليوم الاثنين 22 -6-2020 أسعار مواد اليناء بحسب الأسعار المعلنة من شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، حيث سجل الأسمنت اليوم تسليم أرض المصنع تتراوح 640 – 680 جنيها للطن، فيما يبلغ سعر الأسمنت للمستهلك بين 700 – 750 للطن بعد حساب هامش الربح للحلقات الوسيط، بينما سجل سعر الجبس أسعار من 550 – 580 جنيها من المصنع فى خين يتراوح السعر فى السوق من 590 – 640 جنيها للطن .

فيما يخص أسعار الحديد فقد شهد استقرارا حيث سجل سعر الطن 9200 – 9700 جنيهاً للطن من أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 9500 - 9900 للطن.

وبالنسبة لأسعار الطوب بأنواعه المختلفة فترواحت أسعاره بين 420 جنيها للألف طوبة ويصل أغلى الأنواع إلى 800 جنيها للألف طوبة .

وكانت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أوضحت أن انتشار فيروس كورونا، والإجراءات الإحترازية هذا علاوة على تراجع الاستثمار العقاري نتيجة انخفاض المبيعات لمواد البناء، كما رحبت فى وقت سابق، بقرار وزير التنمية المحلية بشأن وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء للمساكن الخاصة لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر.