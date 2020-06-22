ترودو: كورونا منحت كندا فرصة لإعادة تشكيل مستقبلها

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قال رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، اليوم /الاثنين/، إن جائحة كورونا منحت فرصا لإعادة تشكيل مستقبل بلاده، رغم التحديات التي تفرضها.

وقال ترودو - في مؤتمره الصحفي اليومي في أوتاوا - إنه في حين أن جائحة كوفيد-19 مثل "تحديا غير مسبوق"، فإنه يفتح فرصا لإعادة التفكير في مستقبل كندا وإعادة تشكيله.

وأضاف "إذا كان هذا الوباء يمثل تحديا غير مسبوق لبلدنا، فقد كانت أيضا فرصة مهمة لمعرفة ما يهم حقا في مجتمعاتنا، وإجراء محادثات ذات مغزى حول كيفية العناية بمن حولنا، وربما قبل كل شيء، التفكير في نوع المستقبل الذي نريد أن نبنيه".

على جانب آخر، تزايدت حدة التوتر بين بكين وأوتاوا، بعد أن طالبت الصين رئيس الوزراء جستن ترودو اليوم ، بالتوقف عن الإدلاء بتصريحات، بعد أن قال إن قرار بكين بتوجيه الاتهام إلى كنديين بالتجسس مرتبط باعتقال بلاده لمديرة تنفيذية صينية.

وقال ترودو للصحفيين، إن السلطات الصينية ربطت بين قضيتي كوفريج وسبافور والمسؤولة في شركة "هاواوي"، ودعا بكين إلى إنهاء احتجازهما.