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ترامب: انتخابات 2020 سيتم تزويرها من دول أجنبية وستكون فضيحة عصرنا

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:55 م
ترامب: انتخابات 2020 سيتم تزويرها من دول أجنبية وستكون فضيحة عصرنا ترامب
كتب محمد تهامى زكى

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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 سيتم تزويرها عن طريق طباعة الملايين من بطاقات الاقتراع بالبريد من قبل دول أجنبية، مشددا على أنها ستكون فضيحة العصر.

وكتب ترامب، عبر حسابه على تويتر: "تزوير انتخابات عام 2020: سيتم طباعة الملايين من بطاقات الاقتراع بالبريد من قبل دول أجنبية وغيرها.. ستكون فضيحة عصرنا".

ترامب
ترامب

وكان وليام بار، وزير العدل الأمريكى، انتقد الاقتراع عبر البريد فى الانتخابات الأمريكية، معتبرا أنه يمكن أن "يفتح الأبواب على مصاريعها أمام احتمالات التزوير.

ويستعيد وزير العدل فى تصريحاته التى أدلى بها فى مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، الإخبارية الأمريكية، موقفا يكرره الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب الذى يواصل تحذير الولايات الأمريكية من مخاطر هذه الممارسة فى الاستحقاق الرئاسى المقبل المقرر فى نوفمبر من دون تقديم أى أدلة.

وصرّح بار للشبكة الإخبارية الأمريكية أنه فى توقيت تشهد فيه البلاد "انقساما حادا"، تضمن الانتخابات انتقالا سلميا للسلطة، لكنه قال إن الاقتراع عبر البريد "يفتح الأبواب على مصاريعها أمام احتمالات التزوير"، ويقوّض ثقة الشعب بنزاهة نتائج الانتخابات.

وقال الوزير إن بطاقات الاقتراع قد تُسرق من العلب البريدية، وإن قوة خارجية قد تعمد إلى طباعة "عشرات آلاف بطاقات الاقتراع المزورة" للتلاعب بالنتائج.

لكن خبراء فى شؤون الانتخابات شككوا فى إمكان حصول هذا التزوير، وتعتمد ولايات ومناطق عدة آلية الاقتراع عبر البريد منذ سنوات، وبقيت المشاكل التى واجهتها محدودة.

كما أن الرعايا المغتربين والجنود الأمريكيين المنتشرين خارج البلاد لطالما اعتمدوا آلية التصويت عبر البريد من دون تسجيل أى عمليات تزوير تذكر، لكن الأنظار مسلّطة هذا العام على هذه الآلية.

ومع تزامن الانتخابات التمهيدية مع جائحة كوفيد-19، شهدت مراكز انتخابية فى ولايات عدة تشكّل طوابير طويلة من الناخبين لا سيما بسبب قواعد الالتزام بالمسافة الآمنة.

واضطر الناخبون للانتظار ساعات طويلة للإدلاء بأصواتهم، ما أثار مخاوف من تفشى الوباء خلال عملية الاقتراع.

وتشير تكّهنات إلى أن الاقتراع عبر البريد قد يعطى أفضلية للحزب الديموقراطى إذ إن بعضا من ناخبيه الأقل مدخولا قد يفضّلونه على التوجّه لمراكز الاقتراع مقارنة بالجمهوريين الأكثر غنى.

إلا أن الاقتراع عبر البريد يعد رائجا فى مناطق ريفية يحظى فيها ترامب بشعبية كبيرة، وفاقمت انتقادات ترامب الحادة لهذه الآلية الجدل المحيط بها.

 


ترامب

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انتخابات امريكا

الانتخابات الامريكية

انتخابات امريكا 2020

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