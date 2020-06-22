بوتين يضع إكليلا من الزهور عند النصب التذكارى لـ"أمهات المنتصرين".. فيديو

كتب محمد عبد المجيد

قام الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، خلال زيارته لحديقة "باتريوت" فى كوبينكا قرب موسكو، بالتعرف على متحف "طريق الذاكرة"، ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لـ "أمهات المنتصرين"، ووصل الرئيس بوتين، فى يوم ذكرى الحزن إلى كوبينكا بالقرب من موسكو، حيث تقع كاتدرائية القوات المسلحة الروسية. وهناك حضر الرئيس بوتين صلاة وقداسا أقامه البطريرك كيريل.

و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية وبعد ذلك، توجه بوتين برفقة البطريرك ووزير الدفاع سيرغى شويغو، إلى النصب التذكارى لـ "أمهات المنتصرين" ووضع أكليل الزهور.

تم تشييد متحف "طريق الذاكرة"، حول المعبد الرئيسى للقوات المسلحة. يقع المتحف عند معلم بارز، حيث دافع الجيش الأحمر خلال سنوات الحرب العالمية الثانية عن موسكو.

يبلغ طول طريق المتحف 1418 مترا، تماما كما عدد أيام الحرب. العنصر الرئيسى فى هذا المجمع هو معرض صور "نهر الزمن" الذى يضم معلومات حول جنود الخط الأمامي، والحزبيين، وسكان لينينغراد المحاصرين، والعاملين فى الجبهة الداخلية.