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بريطانيا تحتفل بجيل "ويندراش".. تعرف على دورهم فى إعادة بناء المملكة بعد الحرب

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:53 م
بريطانيا تحتفل بجيل "ويندراش".. تعرف على دورهم فى إعادة بناء المملكة بعد الحرب جيل ويندراش
كتب محمد رضا

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تحتفل بريطانيا اليوم الاثنين، بعيد ويندراش "Windrush"، بتكريم جيل من المهاجرين الكاريبيين الذين انتقلوا إلى المملكة المتحدة فى أواخر الأربعينيات بدعوة من الحكومة، وعلى الرغم من ذلك، ففى السنوات الأخيرة كانت معاملة الحكومة البريطانية لهؤلاء الأفراد - المعروفون باسم "جيل ويندراش" Windrush موضوع فضيحة ضخمة لبريطانيا.

 

من هم جيل ويندراش "Windrush"؟
 

 تمت دعوة الأشخاص الذين أصبحوا معروفين باسم جيل Windrush إلى بريطانيا لتمهيد الطرق وقيادة الحافلات وتنظيف المستشفيات وتمريض المرضى، مما ساعد على إعادة بناء البلاد بعد الدمار الذى خلفته الحرب العالمية الثانية.

 

وصل هؤلاء لأول مرة على متن Empire Windrush فى يونيو 1948، وهبطوا فى تيلبيرى دوكس، على بعد حوالى 20 ميلًا من لندن. هؤلاء الرحالة - وكثير منهم من جامايكا - وكانوا أول مجموعة كبيرة من المهاجرين الكاريبيين يصلون إلى المملكة المتحدة، وجاءوا يرمزون إلى التغيرات الديموغرافية الزلزالية فى بريطانيا التى بدأت بعد الحرب العالمية الثانية واستمرت حتى أواخر القرن العشرين، حيث وصل مئات الآلاف من المستعمرات البريطانية السابقة، المعروفة باسم الكومنولث.

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كيف وصلوا بريطانيا؟

وصل مهاجرو جيل Windrush إلى بريطانيا بشكل قانونى، حتى دخول قانون الهجرة الجديد حيز التنفيذ فى عام 1973، كان لمواطنى الكومنولث وأطفالهم الحق التلقائى فى العيش والعمل فى المملكة المتحدة، وفعل الكثير ذلك، دون الحاجة إلى وثائق إضافية، وذلك وفقًا لما نشرته شبكة "CNN" الإخبارية.

 

ومع ذلك، فى أواخر عام 2017، تم الإبلاغ عن مجموعة كبيرة من الحالات التى كان الأفراد الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة من دول الكومنولث قبل عام 1973، وأحيانًا أحفادهم، يكافحون من أجل إثبات وضع جنسيتهم بموجب قوانين الهجرة الجديدة الصارمة التى وصفت بأنها "بيئة معادية"، والكثير منهم ليس لديهم الوثائق المطلوبة لأنهم لم يطلب منهم الحصول عليها من قبل، وقال بعضهم إنهم حرموا من الرعاية الطبية وحرموا من السكن ورحلوا أو هددوا بالترحيل.

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ماذا كان رد فعل الحكومة؟
 

فى أبريل 2018، اعتذرت رئيسة الوزراء البريطانية - آنذاك - تيريزا ماى، عن معاملة حكومتها لبعض المهاجرين الكاريبيين، وأصرت على أنهم ما زالوا موضع ترحيب فى البلاد، وبعد ذلك بعام، أعلن وزير الداخلية - آنذاك - ساجد جافيد عن برنامج تعويض للأشخاص الذين تم اعتقالهم أو ترحيلهم بشكل غير قانونى من المملكة المتحدة، ومع ذلك، تم انتقاد البرنامج على نطاق واسع بعد تلقى عدد قليل فقط من المطالبين المدفوعات، وفى فبراير 2020، تم تمديد الموعد النهائى لتقديم الطلبات لمدة عامين آخرين.

 

وكشف استطلاع للرأى أجرته شبكة CNN / Savanta ComRes ، نشر يوم الاثنين، عن استمرار المخاوف من احتمال حدوث فضيحة مثل Windrush مرة أخرى فى المملكة المتحدة، حيث قال 55% من المستجيبين السود، إنهم لا يثقون فى حكومة المملكة المتحدة من أن شيئًا مشابهًا لن يحدث مرة أخرى.

 

تعد معالجة جيل Windrush جزءًا من تاريخ المملكة المتحدة الطويل للظلم العنصرى، كما قامت CNN باستطلاع المواقف تجاه إجراءات الحكومة البريطانية لمعالجتها، وأظهر الاستطلاع أن 64% من المجيبين السود، قالوا إن المملكة المتحدة لم تفعل ما يكفى لمعالجة الظلم العنصرى التاريخى، مقارنة بـ35% من المجيبين البيض.

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متى تم تأسيس Windrush Day؟
 

أقيم يوم Windrush الافتتاحى فى 22 يونيو 2018، والاحتفال، الذى تم تمويله من خلال المنح الحكومية، وضم فعاليات المجتمع والمعارض والمنشورات، وقالت الحكومة إنها موجودة "للإشادة بالمساهمة البارزة والمستمرة من جيل Windrush وأحفادهم".

 

فى مارس، أعلن عن يوم Windrush 2020، وأشاد وزير المجتمعات روبرت جينريك، بجيل Windrush للدور المركزى الذى لعبوه فى بريطانيا ما بعد الحرب، وقال "إن المجتمعات الكاريبية البريطانية جعلت بريطانيا دولة أفضل وأكثر ازدهارا من نواح كثيرة"، وأضاف "من المجتمعات التى بنوها إلى الخدمات العامة التى دعموها وقادوها، والفنون والثقافة التى أثروها، قدموا مساهمة لا تصدق لبلدهم".

 


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