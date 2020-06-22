بريطانيا تتعهد بإزالة أية معوقات قد تعترض الطلبة العراقيين

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تعهد سفير المملكة المتحدة في العراق ستيفن هيك، بإزالة أية معوقات قد تعترض الطلبة والباحثين العراقيين المتواجدين في المملكة.

وذكرت وزارة التعليم العالي العراقي - في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم /الاثنين/ - أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب استقبل اليوم، سفير المملكة المتحدة في العراق ستيفن هيكي، ‏واستعرضا آليات التعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين".

وأضافت أن الجانبين ناقشا إمكانية جمع المنح الدراسية المقدمة من الجامعات البريطانية إلى نظيراتها العراقية ضمن بنك للمنح يمكن أن يستفيد منه الطلبة الخريجون الأوائل في العراق، مقابل منح عدد من المقاعد للطلبة والباحثين البريطانيين المهتمين بالتاريخ والحضارة العراقية، ويتم حفظ تلك المنح في بنك ‏افتراضي يمكن استثماره مستقبلا من الجانبين العراقي والبريطاني.

وأكد الوزير، أهمية تشكيل فريق عمل من الجامعات العراقية والبريطانية، يعنى بآلية التعليم والتعلم على مستوى الدراسات العليا والأولية والبحثية، مشيرا إلى استعداد الجامعات العراقية لاستقبال طلبة التبادل الثقافي والأكاديمي، والإفادة مما تمتلكه المؤسسات الأكاديمية العراقية في التخصصات والدراسات التاريخية واللغوية والآثارية.

‏ ومن جانبه، أشار السفير البريطاني إلى التعاون الذي تقدمه بلاده في مجال المنح الدراسية والبحثية، ووعد بالتنسيق لإزالة أية معوقات قد تعترض الطلبة والباحثين العراقيين المتواجدين حالياً في المملكة المتحدة.