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بالانفوجراف.. 10 جنسيات أجنبية تعمل بالقطاع الحكومى فى مصر

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:00 م
بالانفوجراف.. 10 جنسيات أجنبية تعمل بالقطاع الحكومى فى مصر جهاز الاحصاء
كتب: مدحت عادل

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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن النشرة السنوية للعاملين الأجانب فى القطاع الحكومى والقطاع العام / الأعمال العام عام 2019، حيث ارتفع إجمالى عدد العاملين الأجانب فى القطاع الحكومى والقطاع العام/ الأعمال العام ليصل إلى 1388 أجنبيا عام 2019، مقابل 975 أجنبيا عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 42.4%، وذلك نتيجة لزيادة عدد المشاريع الاستثمارية بمصر.

 

ونشر الجهاز المركزى بالإنفوجراف، أبرز 10 جنسيات للعمالة الأجنبية العاملة فى مصر وكانت كالتالي:

10 جنسيات
10 جنسيات تعمل بالقطاع الحكومي

 


جهاز الاحصاء

العمالة الاجنبيه

العاملين بالحكومة

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