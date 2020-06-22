اليوم.. انطلاق حملة 100 مليون صحة بمحافظة الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تنطلق اليوم الاثنين بمحافظة الشرقية فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية من داخل وحدة طب الأسرة بنمروط بفاقوس الساعة 10.30 صباحا .

وكان الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عقد اجتماعا مع مديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، حيث تم مناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، والتي ستنطلق بمحافظة الشرقية اعتباراً من اليوم الاثنين، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتنفيذ المبادرة، وتحديد أماكن العمل، بالنسبة للأماكن الثابتة، والعيادات المتنقلة، والتأكيد علي توزيع الأدوية بالمنازل لغير القادرين، وتوفير القوي البشرية اللازمة للمبادرة، وتدريب فنيين الإحصاء علي إدخال البيانات بالبرنامج.