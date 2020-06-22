المشاط : 17 مليون دولار من "اليونيسيف" لدعم جهود الحكومة فى مواجهة كورونا

كتبت هند مختار

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عن تقديم منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف" نحو 17 مليون دولار لدعم جهود الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك عقب الإجتماع الذي عقدته وزيرة التعاون الدولى، مع برونو مايس، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" فى مصر اليوم عبر الفيديوكونفرانس والذي بحث مجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين الحكومة المصرية والمنظمة فى مواجهة فيروس كورونا وحماية الطفل وتمكين المرأة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية الشراكة بين اليونيسف وشركاء التنمية فى عدد من المشروعات مثل الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبريطانيا وباقى وكالات الأمم المتحدة، خاصة المشروعات التى تركز على تمكين المرأة وتعزيز قاعدة المعرفة لمزيد من الحماية الاجتماعية الحساسة للطفل، وتحسين ثلاثة عناصر أساسية في سنوات الطفولة المبكرة (الصحة والتغذية والتنمية)، بما يجسد الفرص العادلة لكل طفل خاصة الأطفال الأكثر احتياجاً والأطفال ذوي الإعاقة.

وأكدت الوزيرة، أهمية توافق المشروعات التى تنفذها اليونيسف فى مصر مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، موضحة أن إستراتيجية التعاون الجديدة تركز على سرد المشاركات الدولية من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية وتأثيرها على المواطن ودورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، وجه برونو مايس، ممثل اليونيسف فى مصر، الشكر لوزارة التعاون الدولى على التعاون معه خلال فترة عمله ممثلا لليونيسف فى مصر منذ عام 2015 والتى ستنتهى خلال الاسبوعين المقبلين، مشيرا إلى أن مصر شهدت عدة انجازات واصلاحات واسعة فى مجال الاهتمام بالطفل وحمايته ورعايته مما أدى إلى خفض معدل وفيات الأطفال، وحصول الجميع على التعليم.

وقال إن المنظمة استطاعت خلال العامين الماضيين توفير نحو 100 مليون دولار منح لمصر فى عدة مجالات للحماية الاجتماعية والصحية للطفل والمرأة منها مشروعات فى المناطق الأكثر احتياجا مثل شمال سيناء، بجانب توفير 17 مليون دولار لدعم مبادرات الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أنه سيتم تلبية طلب وزارة التعاون الدولى فى توفير مستلزمات طبية خلال الفترة المقبلة، مشيدا بالاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، والتى ستساهم فى تطوير مجالات التعاون بين مصر واليونيسف خلال الفترة المقبلة.