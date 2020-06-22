الصين والاتحاد الأوروبى يؤكدان التزامهما بالتوصل لاتفاقية استثمارية

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أكدت الصين والاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين التزامهما بإبرام اتفاقية استثمارية ثنائية شاملة خلال العام الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني والعشرين لزعماء الصين والاتحاد الأوروبي عبر الفيديو برئاسة رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "لي كه تشيانغ" ورئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشال" ورئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لايين".

وأشار قادة الجانبين إلى أنهم يتابعون تقدم المفاوضات بشأن اتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي، وأنهم يسعون إلى إبرام هذه الاتفاقية في عام 2020، مؤكدين أن الجانبين سيبذلان كافة الجهود للتوصل إلى الآراء المشتركة بشأن قواعد المنافسة العادلة في أسرع وقت ممكن.

وقال تشيانغ –في كلمة خلال الاجتماع وفقا للمكتب الإعلامي بمجلس الدولة الصيني- إن الصين تتوسع وتنفتح بشكل ثابت، وتلتزم بخلق بيئة عمل جيدة للشركات من جميع أنحاء العالم.

وأعرب تشيانغ عن أمله أن يبقي الاتحاد الأوروبي أيضا أسواقه التجارية والاستثمارية مفتوحة ويخفف القيود على الصادرات إلى الصين، لافتا إلى استعداد الصين لمواصلة الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا مثل إصلاح منظمة التجارة العالمية والمشاركة البناءة في العملية متعددة الأطراف لمكافحة تغير المناخ وتعميق التعاون في البحث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية والعمل معا للتغلب على الوباء في وقت مبكر.

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لايين" إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتعزيز التعاون في مجال التعافي الاقتصادي مع الصين، وحماية أمن سلسلة الصناعة وسلسلة التوريد بشكل مشترك، وتوسيع السوق، وتعميق التعاون في مختلف القضايا الدولية، وحماية التعددية والتجارة المشتركة.