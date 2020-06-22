اليوم السابع
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الداخلية تزيل التعديات من أملاك الدولة والزراعات

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:15 ص
الداخلية تزيل التعديات من أملاك الدولة والزراعات تعديات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات .

 
وقامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية 
تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

 


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