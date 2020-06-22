وأوضح القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي - في تصريح أورده الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" - أنه بالتزامن مع غارات الجيش قامت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بشن غارات مكثفة على مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، بالإضافة إلى تدمير عتاد قتالي تابع لها.

وأشاد اللواء الوائلي بدور مقاتلات تحالف الشرعية، التي ساندت قوات الجيش في المواجهات، واستهدفت مواقع المتمردين وتعزيزاتهم.