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التعليم تلغى جزءا من سؤال بامتحان العربى للمكفوفين بالثانوية وتوزع درجته

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:17 م
التعليم تلغى جزءا من سؤال بامتحان العربى للمكفوفين بالثانوية وتوزع درجته الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2019/2020، فى مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالى (227) طالب وطالبة فى (23) لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات واطمأن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثانى لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم شكوي بوجود خطأ بالسؤال الخامس الجزء(ب) بدلا من بالإسهاب تصبح بالإيجاز وتم إلغاء هذا الجزء وإعادة توزيع الدرجة، وتمت إحالة الواقعة للشئون القانونية للتحقيق.

جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 2020/6/23 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة (STEM) بأداء الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)  بإجمالي عدد (907) طالب/طالبة.
 


التربية والتعليم

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اخبار مصر

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