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إصابة 6 أشخاص باختناق فى حريق بمنزل بقرية بالحامول فى كفر الشيخ

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:58 م
إصابة 6 أشخاص باختناق فى حريق بمنزل بقرية بالحامول فى كفر الشيخ حريق - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أصيب 5 أشخاص باختناق، وسيدة بحروق من الدرجة الأولى حريق بمنزل بقرية السحايت التابعة لمركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين بمستشفى الحامول التابعة لمحافظة كفر الشيخ .

تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحامول يفيد بوقوع حريق داخل منزل بقرية السحايت التابعة بدائرة المركز، وتمكنت الحماية المدنية بمساعدة الأهالى من السيطرة على الحريق.

وتم نقل المصابين لمستشفى الحامول المركزى وهم فوزية محمد إبراهيم، 28 سنة، مصابة بحروق من الدرجة الأولى بالقدم اليمنى، وهيثم عبد الباسط خطاب، 31 سنة، مصاب باختناق، ايه عصام عبدالوهاب، 25 سنة، مصابة باختناق، عبدالله ابو شعيشع محمد، 20، مصاب باختناق، محمد عصام عبدالوهاب، 22 سنة، مصاب باختناق، صباح عبدالعزيز محمد، 36 سنة، مصابة باختناق، تم عمل اللازم لجميع المصابين وجميع الحالات مستقرة.تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.

 


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