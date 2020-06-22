ألمانيا تغلق 5 مدارس بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا

كتبت هناء أبو العز

أغلقت مدينة دورتموند الألمانية خمس مدارس بسبب اكتشاف حالات كورونا بها، وقال مسئولو المدينة إنه بالإضافة إلى مدرسة ابتدائية، تأثرت ثلاث كليات مهنية ومدرسة ثانوية، ويجب أن تظل جميع المرافق مغلقة حتى العطلة الصيفية.

وأعلنت صحيفة تاج شبيجل الألمانية وجود 190 ألفا و359 حالة إصابة و8961 حالة وفاة فى ألمانيا، ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز، هناك أكثر من 8.9 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم ، وتوفي أكثر من 467000 شخص بسبب كوفيد 19.

من جانبه أعلن معهد روبرت كوخ الألمانى، أنه ما يقارب 12 مليون شخص، قاموا بتحميل أبليكشن " Corona Warning " الذى يستهدف كسر سلاسل العدوى في أسرع وقت ممكن، ويهدف برنامج الهاتف المحمول إلى تحذير المستخدمين عندما يكونون بالقرب من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم في وقت لاحق.