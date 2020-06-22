اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 01:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ألمانيا تغلق 5 مدارس بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:26 م
ألمانيا تغلق 5 مدارس بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا كورونا
كتبت هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أغلقت مدينة دورتموند الألمانية خمس مدارس بسبب اكتشاف حالات كورونا بها، وقال مسئولو المدينة إنه بالإضافة إلى مدرسة ابتدائية، تأثرت ثلاث كليات مهنية ومدرسة ثانوية، ويجب أن تظل جميع المرافق مغلقة حتى العطلة الصيفية. 
 
وأعلنت صحيفة تاج شبيجل الألمانية وجود  190 ألفا و359 حالة إصابة و8961 حالة وفاة فى ألمانيا، ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز، هناك أكثر من 8.9 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم ، وتوفي أكثر من 467000 شخص بسبب كوفيد 19.
 
من جانبه أعلن معهد روبرت كوخ الألمانى، أنه ما يقارب 12 مليون شخص، قاموا بتحميل أبليكشن " Corona Warning " الذى يستهدف كسر سلاسل العدوى في أسرع وقت ممكن، ويهدف برنامج الهاتف المحمول إلى تحذير المستخدمين عندما يكونون بالقرب من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم في وقت لاحق.
 

كورونا

ألمانيا

مدارس بألمانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا

أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا

صور ..إصابة طبيب بأزمة قلبية نتيجة الإجهاد أثناء علاج مصابى كورونا بالإسماعيلية

صور ..إصابة طبيب بأزمة قلبية نتيجة الإجهاد أثناء علاج مصابى كورونا بالإسماعيلية

خبير بمجموعة الأزمات الدولية: إثيوبيا أول المتضررين من السد.. وانهياره وارد

خبير بمجموعة الأزمات الدولية: إثيوبيا أول المتضررين من السد.. وانهياره وارد

انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

حاكموا ابن "ماما سناء" أيضاً

حاكموا ابن "ماما سناء" أيضاً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة