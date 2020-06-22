اليوم السابع
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أكثر من مليار دولار استثمارات..أهم 12 اتفاقية بترولية جديدة

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:00 ص
أكثر من مليار دولار استثمارات..أهم 12 اتفاقية بترولية جديدة وزارة البترول
كتبت – مروة الغول

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خلال السنوات الست الماضية وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية 84 اتفاقية بترولية جديدة مع  عدد من الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى حوالى 15 مليار دولار ومنح توقيع اكثر من مليار دولار لحفر 351 بئرا وفيما يلي أهم المعلومات عن  12 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف والتي كانت كالتالي..
 
1- أقرها مجلس الوزراء  خلال الشهر الجاري .
2- من المقرر عرضها على البرلمان لاستكمال إجراءاتها القانونية.
3- تضم شركات عالمية كبرى للعمل بأنشطة البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة مثل إكسون موبيل وشيفرون .
4- الاثنتى عشرة اتفاقية الجديدة مع عدد من كبريات الشركات العالمية وهى شيفرون الامريكية و اديسون الإيطالية وبي بي الإنجليزية وتوتال الفرنسية وشل الهولندية ونوبل الامريكية وكوفبيك الكويتية ومبادلة الإماراتية .
5- 8 اتفاقيات للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اثنتان منها بشرق البحر المتوسط و6 بمنطقة غرب المتوسط 
6- 3 اتفاقيات لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول بالبحر الأحمر.
7- اتفاقية لهيئة البترول بالصحراء الغربية.
8- استثمارت بحد أدنى حوالى أكثر من مليار دولار.
9- بالإضافة إلى حوالى 19 مليون دولار منح توقيع .
10- تتضمن حفر 21 بئرا.

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