وكيل تعليم الإسكندرية بعد اتهامه بمخالفة القانون :إعتذرت عن الكنترول بسبب ابنتى

الإسكندرية جاكلين منير

مع إنطلاق مارثون إمتحانات الثانوية العامة ، إكتشف بعض المشرفين على لجان الإمتحانات بالإسكندرية أن أبنة القائم بأعمال مدير مديرية التعليم بالإسكندرية و المشرف على كنترول و متابعة إمتحانات الثانوية العامة ، طالبة بالثانوية العامة و مقيده باللجنة 1094 برقم جلوس 377948 ، و ذلك بالمخالفة للقانون.

ومن جانبها أصدرت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بيان يفيد بأن وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لم يشارك بأى اعمال خاصة بجميع اعمال بامتحانات الثانوية ،أن المسئول عن أعمال امتحانات الثانوية العامة هما، رأفت عبدالله مدير عام الشئون التنفيذية رئيس غرفه امتحانات الثانوية العامة ، هاله كمال مدير عام التعليم العام

وأضاف البيان أنه منذ إعتذار وكيل المديرية عن أعمال امتحانات الثانوية يناير 2020 لم يشارك فى أى أعمال بامتحانات الثانوية العامة تحول دونها الموانع ،وأكد يوسف الديب وكيل الوزارة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنة إعتذر عن جميع أعمال الكنترول ،وأن دوره يقتصر فقط عن تنظيم لجان الثانوية العامة وفق تكليف من محافظ الاسكندرية