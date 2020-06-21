اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 03:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم الإسكندرية بعد اتهامه بمخالفة القانون :إعتذرت عن الكنترول بسبب ابنتى

الأحد، 21 يونيو 2020 02:54 م
وكيل تعليم الإسكندرية بعد اتهامه بمخالفة القانون :إعتذرت عن الكنترول بسبب ابنتى يوسف الديب
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

 

مع إنطلاق مارثون إمتحانات الثانوية العامة ، إكتشف بعض المشرفين على لجان الإمتحانات بالإسكندرية أن أبنة القائم بأعمال مدير مديرية التعليم بالإسكندرية و المشرف على كنترول و متابعة إمتحانات الثانوية العامة ، طالبة بالثانوية العامة و مقيده باللجنة 1094 برقم جلوس 377948 ، و ذلك بالمخالفة للقانون.

ومن جانبها أصدرت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بيان يفيد بأن وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لم يشارك بأى اعمال خاصة بجميع اعمال  بامتحانات الثانوية ،أن المسئول عن أعمال امتحانات الثانوية العامة هما، رأفت عبدالله مدير عام الشئون التنفيذية رئيس غرفه امتحانات الثانوية العامة ، هاله كمال مدير عام التعليم العام

وأضاف البيان أنه منذ إعتذار وكيل المديرية عن أعمال امتحانات الثانوية يناير 2020 لم يشارك فى أى أعمال بامتحانات الثانوية العامة تحول دونها الموانع ،وأكد يوسف الديب وكيل الوزارة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنة إعتذر عن جميع أعمال الكنترول ،وأن دوره يقتصر فقط عن تنظيم لجان الثانوية العامة وفق تكليف من محافظ الاسكندرية

 

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020

استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020

تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى

تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى

برشلونة يتفق مع ميسي على تجديد عقده موسمين بنفس الراتب السنوي

برشلونة يتفق مع ميسي على تجديد عقده موسمين بنفس الراتب السنوي

هيئة الدواء: توفير 982 ألف عبوة أزيثرومايسين ومليون شريط زنك و1.2 مليون عبوة فيتامين سي

هيئة الدواء: توفير 982 ألف عبوة أزيثرومايسين ومليون شريط زنك و1.2 مليون عبوة فيتامين سي

القوى العاملة: 1.6مليون عامل غير منتظم يصرفون 800مليون جنيه اليوم حتى الخميس

القوى العاملة: 1.6مليون عامل غير منتظم يصرفون 800مليون جنيه اليوم حتى الخميس

تحليل PCR إجبارى للسياح الوافدين لمصر فى حالة واحدة فقط.. اعرف التفاصيل

تحليل PCR إجبارى للسياح الوافدين لمصر فى حالة واحدة فقط.. اعرف التفاصيل

الأرصاد : انخفاض الحرارة 4 درجات .. والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

الأرصاد : انخفاض الحرارة 4 درجات .. والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

جنايات أمن الدولة تقضى بالسجن المؤبد لـ 13 متهما بخلية "جبهة النصرة"

جنايات أمن الدولة تقضى بالسجن المؤبد لـ 13 متهما بخلية "جبهة النصرة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة