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وزير التعليم: انتظام الأمور فى الغالبية العظمى من لجان الثانوية العامة

الأحد، 21 يونيو 2020 10:14 ص
وزير التعليم: انتظام الأمور فى الغالبية العظمى من لجان الثانوية العامة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تسير الأمور بشكل منتظم في الغالبية العظمي من المدارس المخصصة كمقار للجان امتحانات الثانوية العامة، قائلا فى حالة وجود  مشكلة في مدرسة نرجو ابلاغنا باسمها والمحافظة لسرعة التصرف وعدم الايحاء بأنها مشكلة قومية.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الوزارة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة أتمت الاستعدادات لتأمين وتعقيم لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، موضحا  إنه تم نقل 100 مليون منتج إلى اللجان بين كمامات والتى وصلت إلى 33 مليون كمامة، وجوانتيات وأغطية أحذية وأدوات تعقيم وبوابات التعقيم الذاتي
وأجهزة كشف الحرارة عن طريق ٣ ملايين سيارة نقل.


وانطلقت امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو  اختبار اللغة الأجنبية الأولى  والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء  والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء  والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء  والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
 
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.






 


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