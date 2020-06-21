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وزير الإسكان: استرداد 11 فداناً متعدى عليها بمدينة أسيوط الجديدة

الأحد، 21 يونيو 2020 09:45 ص
وزير الإسكان: استرداد 11 فداناً متعدى عليها بمدينة أسيوط الجديدة الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شن حملة مكبرة أسفرت عن استرداد وإزالة التعديات الواقعة علي مساحه 11 فداناً داخل  كردون مدينة أسيوط الجديدة، بمنطقة جنوب غرب، حيث تم إزالة زراعات مخالفة وبناءات عشوائية، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

وأكدت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، على الإدارات المختصة بالجهاز ضرورة المتابعة المستمرة والمرور الدوري لإزالة أي تعديات علي أراضي  المدينة حفاظا على املاك الدولة، مشيرة إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي اراضي الدولة، ومخالفات البناء العشوائي، لمنع استغلال الظروف الاستثنائية لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، فى ارتكاب أى مخالفة.

كانت المهندسة جيهان عمار، رئيس  جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، قد وجهت الإدارات المختصة بجهاز المدينة بتنفيذ حملات تطهير وتعقيم موسعة بالمدينة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.

وقالت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة: شملت الحملات جميع المباني الخدمية بالمدينة، ومنها قسم الشرطة ومبنى البريد والمستشفى الجامعي ومبني الجهاز  وسيارات النقل الخارجي والداخلي.

وأكدت المهندسه جيهان عمار، استمرار حملات التطهير والتعقيم لوسائل المواصلات وأماكن الانتظار بالمدينة بشكل يومي، حفاظاً على صحة المواطنين، وحماية  من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراتية، بضرورة تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدن الجديدة، ولا سيما بمواقع المشروعات المختلفة لحماية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 


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فيروس كورونا

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