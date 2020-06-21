هل يمكن لفيروس كورونا أن ينتشر من خلال الأحذية وكيف نغسل الخضروات والفاكهة؟

كتبت أمل علام

بعد انتشار جائحة فيروس كورونا يخطر في بال الكثيرين، أسئلة تضمن عدم الإصابة بفيروس كورونا ، والإجابة تأتي من خلال خبراء الصحة المتخصصين بمنظمة الصحة العالمية..



هل يجب ترك الحذاء خارج المنزل ويمكن ان ينشر عدوى كورونا ؟

وبالنسبة للرد على سؤال انتشار فيروس كورونا من خلال الأحذية، قالت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا ينتشر على الأرجح بشكل ضعيف من خلال الأحذية، ولكن كإجراء وقائى، وخاصة عندما يكون لدينا في المنزل أطفال صغار أو رضع "يحبوا" أو يلعبوا، على الأرض، ولذلك تنصح المنظمة بوضع حذائك في مدخل المنزل بمجرد الدخول، فان ذلك سيساعد في منع أي متعلقات غير نظيفة، أو أي مخلفات قد تكون عالقة بقاع الحذاء.



كيف اغسل الخضروات والفواكه فى ظل انتشار فيروس كورونا

كيف يمكن غسل الخضروات والفواكه في زمن كورونا ؟

أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه في وقت انتشار فيروس كورونا COVID-19، يجب الحرص على غسل الفاكهة والخضروات بنفس الطريقة التي تفعلها في أى وقت آخر، ولكن قبل مسكها بيديك، قم بغسل يديك بالماء والصابون، ثم قم بغسل الخضروات والفواكه باستمرار بالماء النظيف، وخاصة إذا كنت تنوى تناولها نيئة.



ماذا افعل عند التسوق ؟

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أنه عند الذهاب للتسوق، يجب اتخاذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، COVID-19وذلك من خلال التأكد من نظافة الأيدي، والحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين.