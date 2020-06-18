اليوم السابع
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كيف أتعامل مع مريض كورونا المعزول وهل يجب ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة؟

الخميس، 18 يونيو 2020 01:00 م
كيف أتعامل مع مريض كورونا المعزول وهل يجب ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة؟ كيف اتعامل مع مريض فيروس كورونا المعزول
كتبت أمل علام

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‏ تقدم منظمة الصحة العالمية، عددا من النصائح والإرشادات الضرورية خلال الرد على بعض الأسئلة المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، فى بيان لها اليوم، وتنصح الناس برعاية الأشخاص الذين يتم تشخيصهم بفيروس كورونا، وتم عزلهم في المستشفى أو في المنزل، نظرا للمضاعفات التي يعانون منها، ويتلقون العلاج فى مكان العزل، وذلك من خلال الاتصال الدائم بهم ، وخصوصا المقربين منهم والذين يحبونهم ، وأقاربهم.

الاشخاص المصابين ومعزولين فى المنزل مذا تقدم لهم ؟
الاشخاص المصابين ومعزولين فى المنزل مذا تقدم لهم ؟

وأشارت المنظمة، إلى أن كل ذلك من خلال التليفون، أو الفيديو، أو الموبايل، أو الرسائل، حيث إن الوقوف بجانبهم خلال المرض، يجعلهم يشعرون بالراحة والاطمئنان أثناء تلقى العلاج، مما يسرع بشفائهم.

هل يمكن ارتداء الكمامة اثناء ممارسة الرياضة
هل يمكن ارتداء الكمامة اثناء ممارسة الرياضة

هل يجب ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة؟

أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه ينبغي عدم ارتداء الكمامات عند ممارسة الرياضة، لأن الكمامات قد تُقلِّل من القدرة على التنفس، ويمكن أن يتسبب العرق في ابتلال الكمامة بسرعة، مما يؤدي إلى صعوبة التنفس ويساعد على نمو المكروبات.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت البلدان التي أثبتت قدرتها على الحد من انتقال فيروس كورونا بانها يجب أن تظل حذرة، من احتمال عودة المرض للظهور مجدّدا، وقد أبلغت الصين في الأسبوع الماضي عن مجموعة جديدة من الحالات في بيكين، بعد مرور أكثر من 50 يومًا دون الإبلاغ عن أي حالة في تلك المدينة ،ولا يزال التحري بشأن أصل تلك الفاشية ونطاق انتشارها جارياً.، مؤكدة انه بالرغم من الاستجابة العالمية المتواصلة لجائحة فيروس كورونا  كوفيد-19، لا يمكننا أن نتجاهل قضايا الصحة العمومية المهمة الأخرى، التي تشمل الأنفلونزا، فالأنفلونزا تؤثر في كافة البلدان سنويا وتفتك بالأرواح أشد فتكا.

وأشارت المنظمة إلى أنه بما أن موسم الأنفلونزا في نصف الكرة الجنوبي قد حلّ والتخطيط لموسم الأنفلونزا في نصف الكرة الشمالي قد انطلق، يجب أن نتحقق من أن تظل الإنفلونزا الأولوية المطلقة، ويمكن أن يؤدي السريان المتزامن لفيروس كورونا كوفيد-19 وفيروسات الأنفلونزا إلى تفاقم الأثر على نظم الرعاية الصحية المجهدة أصلا.

 


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الصحة العالمية

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