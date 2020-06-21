هل تحمل كورونا درجات الحرارة الباردة سبب انتشاره في الأسماك المجمدة بالصين.. الفيروس يعيش لمدة 20 سنة فى درجة حرارة 20 تحت الصفر.. ودرجات الحرارة المنخفضة والرطوبة سبب تفشي المرض بأسواق المأكولات البحرية

كتبت فاطمة خليل

هل تحمل كورونا درجات الحرارة الباردة سبب انتشاره في الأسماك المجمدة بالصين؟.. تساؤل طرحه الخبراء والباحثون بعد تصريح خبيرة صينية بارزة بأن الفيروس قادر على أن يعيش لمدة 20 سنة في درجة حرارة 20 تحت الصفر، وذلك بعد أن أثار البعض ارتباط أسماك السلمون المجمدة بظهور حالات جديدة مصابة بكورونا في الصين، في السطور التالية نحاول الإجابة عن تساؤل: هل تحمل كورونا درجات الحرارة الباردة سبب انتشاره في الأسماك المجمدة بالصين؟

وبحسب ما ذكرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية فقد كشفت خبيرة صينية بارزة عن أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن يعيش لمدة 20 عامًا في درجات حرارة تقل عن 20 درجة مئوية وقالت البروفيسور لي لانجوان، عضو فريق خبراء مكافحة كوفيد-19 بالصين، إنه يمكن بسهولة نقل الفيروس بين الدول بسبب قدراته الاستثنائية على تحمل ظروف البرد.

وطالبت عالمة الوبائيات السلطات الصينية على تعزيز التفتيش على المنتجات الغذائية المجمدة المستوردة، بما في ذلك سمك السلمون، لمنع المزيد من انتشار العدوى.

وأدلت البروفيسور لي بهذه التصريحات أمس في اجتماع في هانجتشو بشرق الصين، حسبما أفادت جريدة "تشاينا نيوز" المملوكة للدولة بالصين.

وقالت لي: "إن فيروس كورونا الجديد لا يخاف البرودة بشكل خاص."

وأضافت: "يمكن للفيروس البقاء على قيد الحياة لبضعة أشهر في درجة حرارة أقل من أربع درجات مئوية و20 سنة تحت درجة حرارة 20 درجة مئوية."

وتابعت: "هذا يفسر سبب اكتشاف الفيروس عدة مرات في أسواق المأكولات البحرية التي تحتوي على الكثير من الأطعمة المجمدة، من الممكن أن ينتقل الفيروس عبر البلدان."

وجهت الصين أصابع الاتهام إلى سلالة أوروبية من فيروسات كورونا لتفشي جديد في بكين أصاب قرابة 200 شخص في ثمانية أيام.

شاركت الحكومة الصينية أمس بيانات الجينوم من أحدث تفشي للمرض، مدعية أنها "أتت من أوروبا" ولكنها تختلف عن الفيروس المنتشر حاليًا هناك - مما يشير إلى أنه كان يمكن أن يختبئ في الأطعمة المجمدة لبعض الوقت.

قلل منتجو السلمون الأوروبيون من أهمية الربط بعد أن ربطت وسائل الإعلام الحكومية التفشي بألواح التقطيع المستخدمة لقطع سمك السلمون في سوق طعام شينفادي.

وقال تشانج يونج من المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إن سلالة الفيروس المنتشر في بكين "أقدم من الفيروس المنتشر حاليًا في أوروبا".

وأثار تشانج احتمال اختباء الفيروس في الأغذية المجمدة المستوردة أو في سوق الجملة نفسها، ما أدى إلى تشابهه مع السلالات القديمة.

لكن العلماء حذروا من التوصل إلى استنتاجات مبكرة بشأن مجموعة بكين.

وقال بن كولينج خبير الصحة العامة في جامعة هونج كونج: "من المحتمل أن الفيروس الذي يسبب تفشي المرض في بكين قد انتقل من ووهان إلى أوروبا وعاد الآن إلى الصين".

لكنه قال إن الحالة الأولى لم يتم تحديدها بعد، وقد يكون قد فات الأوان لمعرفة كيف بدأ هذا التفشي.

كان وو زونيو، كبير خبراء علم الأوبئة في مركز السيطرة على الأمراض، قد قال في وقت سابق إن الفيروس الموجود في بكين مشابه للسلالات الأوروبية.

وقال وو إن السلالة لم تأت من العاصمة الصينية، مضيفًا: "لابد أن بعض الأشخاص أو البضائع خارج المدينة هم الذين حملوها إلى السوق."

وأضاف: "من غير الواضح من الذي أو أي نوع من البضائع جلب الفيروس إلى بكين."

وكثف تجار الجملة ومتاجر البيع بالتجزئة في بكين اختبار المنتجات بما في ذلك اللحوم والمأكولات البحرية منذ بدء تفشي المرض.

ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه تم اكتشاف الفيروس على ألواح التقطيع المستخدمة للتعامل مع سمك السلمون المستورد في السوق.

وفتحت وسائل الإعلام الرسمية بالصين النار على صناعة السلمون "الخاطئة" في النرويج، وأزالت محلات السوبر ماركت في بكين سمك السلمون من أرففها بعد أن ادعى المسئولون أن الفاشية قد تأتي من أوروبا.

ومع ذلك، نفت النرويج أي صلة لها بصناعة السلمون، ويقول الخبراء إنه من غير المحتمل أن تحمل الأسماك نفسها المرض.

وقال وو إن درجات الحرارة المنخفضة والرطوبة العالية قد تفسر سبب كون أسواق المأكولات البحرية مصدرا لتفشي المرض، محذرا من ضرورة إجراء مزيد من التحقيقات.

وأضاف أحد خبراء سلامة الأغذية الصينيين اليوم إنه من الممكن أن تسبب الأغذية وتغليفها مجموعة من الفيروسات التاجية الجديدة وأدلى بهذه التصريحات لي فينج تشين ، مدير المركز الوطني الصيني لتقييم مخاطر سلامة الأغذية، في مؤتمر صحفي عقد في بكين اليوم.

وقال إن الباحثين اكتشفوا الفيروس في البيئة، وبالتالي من الممكن تلوث المواد الغذائية وتغليف المواد الغذائية المخزنة في نفس البيئة.