معدل انتشار فيروس كورونا بألمانيا يقفز إلى 2.88

رويترز

قال معهد روبرت كوخ للصحة العامة إن معدل انتشار فيروس كورونا في ألمانيا قفز إلى 2.88% ، اليوم، الأحد، ارتفاعا من 1.79 أمس، مما يرفع عدد الإصابات فوق المستوى المطلوب لاحتواء المرض على المدى الطويل.

ويعني وصول معدل انتشار الفيروس إلى 2.88 ، أن كل 100مصاب سينقلون العدوى إلى 288 آخرين، ولاحتواء المرض تدريجيا ينبغي أن يبقى المعدل أقل من واحد.

وشهد معدل الانتشار زيادة حادة مقارنة بيوم الجمعة حين سجل 1.06.

وذكر المعهد أنه جرى تسجيل إصابات جديدة في دور للرعاية ومستشفيات ومؤسسات لطالبي اللجوء ومصانع لتجهيز اللحوم وشركات خدمات لوجستية وفي مناسبات دينية وعائلية وبين عدد من اللاجئين وعمال بقطاع الزراعة.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا وفقا لبيانات المعهد 189822 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 8882