اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 10:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

معدل انتشار فيروس كورونا بألمانيا يقفز إلى 2.88

الأحد، 21 يونيو 2020 08:41 م
معدل انتشار فيروس كورونا بألمانيا يقفز إلى 2.88 مدارس ألمانيا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال معهد روبرت كوخ للصحة العامة إن معدل انتشار فيروس كورونا في ألمانيا قفز إلى 2.88% ، اليوم، الأحد، ارتفاعا من 1.79 أمس، مما يرفع عدد الإصابات فوق المستوى المطلوب لاحتواء المرض على المدى الطويل.
 
ويعني وصول معدل انتشار الفيروس إلى 2.88 ، أن كل 100مصاب سينقلون العدوى إلى 288 آخرين، ولاحتواء المرض تدريجيا ينبغي أن يبقى المعدل أقل من واحد.
 
وشهد معدل الانتشار زيادة حادة مقارنة بيوم الجمعة حين سجل 1.06.
 
وذكر المعهد أنه جرى تسجيل إصابات جديدة في دور للرعاية ومستشفيات ومؤسسات لطالبي اللجوء ومصانع لتجهيز اللحوم وشركات خدمات لوجستية وفي مناسبات دينية وعائلية وبين عدد من اللاجئين وعمال بقطاع الزراعة.
 
وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا وفقا لبيانات المعهد 189822 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 8882

معهد روبرت كوخ

كورونا

عدد الإصابات

المانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الاقتصاد الأوروبى على حافة الانهيار.. خبراء: الربع الثانى من 2020 الأسوأ.. إسبانيا الاكثر تضررا بانخفاض 52.6% .. ألمانيا الدولة الأقل معاناة بانكماش 6.1٪.. ومحللون اقتصاديون: التعافى لن يكون قبل نهاية 2021

الأحد، 21 يونيو 2020 05:00 ص

ألمانيا تجبر شركات التكنولوجيا الإبلاغ عن مروجي خطابات الكراهية على منصاتهم

السبت، 20 يونيو 2020 07:00 م

رصد أكثر من 1000 إصابة بـ"كورونا" بين عمال أحد المسالخ غرب ألمانيا

السبت، 20 يونيو 2020 05:09 م

مريض بالصرع يناشد البريد المصرى سرعة إيصال العلاج القادم له من ألمانيا

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ9 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ9 ملايين حالة

الصحة: 14736 حالة تعافت من كورونا وخرجت من مستشفيات العزل

الصحة: 14736 حالة تعافت من كورونا وخرجت من مستشفيات العزل

نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

يحيى على وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

يحيى على وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة