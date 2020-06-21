مسئول فلسطينى: ضم الضفة الغربية يعنى حل السلطة

كتب هاشم الفخرانى

أكد رئيس الهيئة العامة للشئون المدنية حسين الشيخ أن ضم الضفة الغربية يعنى حل السلطة، وأن الاحتلال سيتحمل مسئولية الفلسطينيين فى الضفة الغربية.

وقال الشيخ فى لقاء مع هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية إنه إذا أصرت إسرائيل على ضم الأراضى وطبقت هذه الخطوة، لن تكون هناك سلطة فلسطينية ولا أجهزة أمنية وفىي هذه الحالة على بنيامين نتانياهو أن يتحمل كل مسئوليات الضفة بما فى ذلك الأمن والتعليم والصحة والصرف الصحى وهذا هو قرار نهائى عند القيادة الفلسطينية وأبلغنا الإسرائيليين والأمريكان بهذا الموقف منذ أشهر.

وأكد الشيخ أن الأوضاع فى الضفة الغربية ستعود للأيام ما قبل اتفاق أوسلو وإلى مؤسسات منظمة التحرير.

وأضاف الشيخ "نحن لا وكلاء ولا جمعية خيرية لأحد، قرارنا هو ألا نعود إلى مربع العنف والسلطة لا تزال تسيطر على الأمور".