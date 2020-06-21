مدير تعليم الإسماعيلية يتفقد مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة

الإسماعيلية – السيد فلاح

تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، مركز توزيع الأسئلة الخاص بامتحانات الثانوية العامة في يوم الامتحان الأول حيث اطمأن علي سير العمل داخل المركز إلي جانب تسلم مسئولي توزيع الأسئلة الصناديق الخاصة بكل إدارة تعليمية.

وأشاد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، بالجهود التي تقوم بها مديرية أمن الإسماعيلية بقيادة اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، مؤكدًا أن رجال الشرطة الشرفاء الأوفياء دائمًا يرفعون لواء الوطنية ويقدمون نموذجًا متميزًا في جميع المحافل كما أشاد بالقائمين علي مركز توزيع الأسئلة والجهد المبذول من أجل الخروج بهذة الصورة المشرفة متمنيًا التوفيق للجميع.

ويؤدي 8730 ألف طالب وطالبة امتحان اللغه العربية أمام 37 علي مستوى 8 إدارات بالإسماعيلية حيث تم الانتهاء من تركيب بوابات التعقيم بجميع اللجان واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وتعقيم اللجان والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة كما تم توزيع كافة الأدوات الطبية اللازمة من الكمامات والقفازات وغيرها علي جميع اللجان وذلك لتوزيعها على الطلاب والملاحظين قبل بدء الامتحان كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسة مدير المديرية وكذلك غرف عمليات بالإدارات التعليمية برئاسة مدير الإدارة التعليمية لمتابعة سير الامتحانات .

وقال الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن وزارة التربية والتعليم قررت خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

ووفقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020، يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.