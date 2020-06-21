اليوم السابع
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مبادرات الشباب بالجيزة.. تجميل "مزغونة" بالبدرشين وتقديم مساعدات لأهلها

الأحد، 21 يونيو 2020 12:07 ص
مبادرات الشباب بالجيزة.. تجميل "مزغونة" بالبدرشين وتقديم مساعدات لأهلها مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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لم تتوقف المساعدات الإنسانية والمبادرات الأهلية منذ بداية جائحة كورونا، حيث تضاعفت المبادرات في كل مكان، وتسابق الجميع للمشاركة لمساعدة الأولى بالرعاية وعمال اليومية وكل من تأثر بإجراءات الوقاية من كورونا .
 
وفى السياق قال محمد عرفة الحجار، أحد شباب قرية مزغونة بمركز البدرشين بالجيزة، أنه دشن حملة "مصر تنور بشبابها" لتقديم الرعاية والمساعدات للمحتاجين بالقرية وتبنى عدد من المبادرات لتجميل القرية ونظافة شوارعها بسواعد شباب القرية وأهل الخير.
 
وأضاف الحجار، لـ"اليوم السابع"، أنه المبادرات بدأت بفتح المطبخ الخيري تحت مسمي "مطبخ خير بلدنا" وذلك لتوزيع وجبات ساخنة للفقراء والمحتاجين بقرية مزغونة، كما شملت المبادرات تجميل القرية وطلاء أعمدة الانارة بعلم مصر ، وفى إطار مواجهة جشع التجار بالتزامن مع جائحة كورونا، فتم تخفيض أسعار اللحوم لتباع 80 جنيها فقط وبيع الخضروات والفاكهة بسعر الجملة، كما تم إطلاق مبادرة الخير في بلدنا لتوزيع كرتونة شهر رمضان للعمالة غير منتظمة واستهدفت 3 آلاف أسرة .
 
وشملت المبادرات بقرية مزغونة، إطلاق مسابقات لتشجيع حفظة القرأن ونشر صورهم عبر جروب القرية وذلك بسبب منع التجمعات والكتفاء بنشر صورها مع ذويهم لتشجيعهم على الاستمرار، بالإضافة إلى مبادرات التطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا وكذلك مكافحة الحشرات ايضا .
 
وفي الوقت التي تمر فيه مصر والعالم، بأزمة مواجهة فيروس كورونا، تظهر معادن المواطن المصرى الذى يقف سند لأخيه وقت الشدة، حيث انتشر في محافظات مصر الكثير من المبادرات الشبابية، ومن بينها محافظة الجيزة، حيث أطلق الشباب مبادرات لمساعدة الفقراء وتوفير السلع الغذائية والخضراوات بالمجان وتوصيلها للمنازل أيضا دون مقابل.
مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة (7)
مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة 

مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة (8)
مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة 

مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة (9)
مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة 

مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة (10)
مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة 

مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة (11)
مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة 

مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة (12)
مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة 

مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة (13)
مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة 

مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة (14)
مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة 

مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة (15)
مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة 

مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة (1)
مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة 

مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة (2)
مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة 

مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة (3)
مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة 

مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة (4)
مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة 

مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة (5)
مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة 

مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة (6)
مبادرات الشباب بقرية مزغونة بالجيزة 

 


مزغونة

البدرشين

الجيزة

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فيروس كورونا

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