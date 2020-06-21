اليوم السابع
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مؤشر سوق الأسهم السعودية يتحول للمنطقة الحمراء بختام جلسة الأحد

الأحد، 21 يونيو 2020 03:24 م
مؤشر سوق الأسهم السعودية يتحول للمنطقة الحمراء بختام جلسة الأحد بورصه السعوديه
كتب هانى الحوتى

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تحول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% خاسراً 9.78 نقطة ليغلق عند مستوى 7345.88 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 6.49% خاسراً 562.30 نقطة ليغلق عند مستوى 8097.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 255 مليون سهم بقيمة 4.9 مليار ريال.
 
وهبط 11 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.48%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.31%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.23%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.92%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.82%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.67%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.27%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.13%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.80%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.78%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.46%.
 
وقفز 93 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 9.97%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 9.19%، ثم سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 5.63%، فيما تراجع 91 سهماً على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 9.76%، ثم سهم "أنابيب" بنسبة 5.16%، ثم سهم "الخزف السعودي" بنسبة 4.62%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 252.2 مليون ريال سعودي.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن إضافة حقوق الأولوية المتداولة لشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، في حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الأحد.

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