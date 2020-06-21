اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 07:31 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

ليس الرومانسية فقط.. "هرمون الحب" قد يسبب أيضًا سلوكًا عدوانيًا

الأحد، 21 يونيو 2020 06:00 م
ليس الرومانسية فقط.. "هرمون الحب" قد يسبب أيضًا سلوكًا عدوانيًا هرمون الحب وتأثيره السلبى
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اكتشف العلماء ما يسمى بهرمون الحب الذي يعمل كمُعزز اجتماعي يمكن أن يسبب أيضًا العدوان.وأظهرت دراسة حديثة، أن هرمون الأوكسيتوسين، الذي يعتقد أنه يعزز العلاقات الرومانسية، يمكن أن يكون له أيضًا تأثير سلوكي سلبي.
واقترح العلماء أن الهرمون قد لا يرتبط مباشرة بالحب ، ولكن الهرمون قد  يجعل الناس والحيوانات لديهم استجابات أكثر حدة لأي موقف ، بغض النظر عن ماهيته.
هرمون الحب
هرمون الحب
لكن دراسة جديدة نشرت في المجلة العلمية Neuron أشارت إلى أن الهرمون يمكن أن يسبب سلوكيات أكثر تعقيدًا، فبالإضافة إلى تعزيز المشاعر الإيجابية ، يمكن أن يؤدي الأوكسيتوسين إلى مشاعر عدوانية أو سلوك غير ودود تجاه الغرباء.
 
تمكن العلماء وفقا لتقرير جريدة " thesun"، البريطانية ، من معالجة مستويات الأوكسيتوسين في الفئران لمعرفة كيف قد تختلف النتائج، واكتشف الباحثون أن الفئران التي لم تعط تعزيزات الأوكسيتوسين حافظت على سلوكيات ثابتة نسبيًا، بينما بدأ الفئران  الذين تم إعطاؤهم هرمون الحب أظهرت تغيرات سلوكية.
 
واكتشفوا أن تأثير الهرمون يعتمد على الإعداد ، ولكن أظهرت الفئران ذات المستويات المعززة من الأوكسيتوسين سلوكًا عدوانيًا في نهاية المطاف.
 
وحذر العلماء من ضرورة أخذ وجهة نظر أكثر تعقيدًا ودقة في الاعتبار عند تعزيز مستويات الأوكسيتوسين، كما أظهرت التجارب السابقة أن الأوكسيتوسين متورط  في السلوكيات الاجتماعية مثل التواصل البصري أو الشعور بالتقارب".
 

هرمون الحب

هرمون الأوكسيتوسين

مشاعر عدوانية

علاقات رومانسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دراسة: حبوب منع الحمل تزيد من هرمون الحب عند السيدات.. اعرفى التفاصيل

الخميس، 21 مايو 2020 09:00 م

هرمونات المشاعر.. اعرف سر "خلطبيطة" المواد الكيميائية اللى بتحصل فى مخك عشان تظهر فى صورة سعادة أو حب أو غضب أو توتر.. الدوبامين والسيروتونين مسئولان عن السعادة.. الأدرينالين للتوتر.. والأوكسيتوسين هرمون الحب

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 04:00 م

اكتئاب ما بعد الولادة.. كيف يمكن علاجه بهرمونات الحب؟!

الجمعة، 30 أغسطس 2019 09:00 ص

هرمون "الحب" فعال فى علاج اكتئاب ما بعد الولادة

الجمعة، 02 أغسطس 2019 02:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

يحيى على وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

يحيى على وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020

استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020

تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى

تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة