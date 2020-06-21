اليوم السابع
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فوائد الشمر الصحية..يحمى من السرطان ومفيد للقلب

الأحد، 21 يونيو 2020 03:00 ص
فوائد الشمر الصحية..يحمى من السرطان ومفيد للقلب الشمر
كتبت هند عادل

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يفضل الكثير من الأشخاص الشمر لنكهته مثل عرق السوس والفوائد الصحية الغنى بها، و استخدم الممارسون القدماء الشمر في العلاجات الطبيعية، وجميع أجزاء نبات الشمر بما في صالحة للأكل ويضيف نكهة مميزة  إلى الأطعمة الأخرى، الشمر لديه مجموعة من الفوائد الغذائية، وفقًا لقاعدة البيانات الوطنية للمغذيات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية فالشمر غنى بالبروتين والألياف الغذائية والبوتاسيوم بالإضافة الى فيتامين أ والكالسيوم والحديد وفيتامين ب، والمغنيسيوم.

فوائد_الشمر

ووفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday يحتوي الشمر أيضًا على الفسفور، والزنك، والنحاس، والمنجنيز، والسيلينيوم، حمض الفوليك، وبيتا كاروتين، وفيتامين هـ، وفيتامين ك

بالإضافة إلى ذلك، يوفر الشمر مستويات عالية من النترات الغذائية وهو مصدر طبيعي للإستروجين.

فوائد الشمر لصحة الجسم

 

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صحة العظم
 

يساهم محتوى الفيتامينات والمعادن في الشمر في بناء بنية العظام وقوتها والحفاظ عليها بالطرق التالية فكل من الفوسفات والكالسيوم مهمان في بنية العظام، الحديد والزنك مهمان لإنتاج ونضج الكولاجين، يتطلب تكوين مصفوفة العظام المنجنيز المعدنية، وارتبط تناول كميات منخفضة من فيتامين ك بخطر أكبر لكسر العظام.

فيتامين ك مهم للصحة ، لأنه يعدل بروتينات مصفوفة العظام ، ويحسن امتصاص الكالسيوم ، وقد يقلل من إفراز الكالسيوم في البول.

 

يخفض ضغط الدم

 

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يمكن أن تساعد النترات في الشمر على تخفيف ضغط الدم، يعد الحفاظ على تناول كمية منخفضة من الصوديوم أمرًا ضروريًا لخفض ضغط الدم ، ولكن زيادة تناول البوتاسيوم قد يكون بنفس الأهمية بسبب دوره في توسع الأوعية ، وتمدد الأوعية الدموية وتقلصها.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك أدلة على أن البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم يقلل من ضغط الدم بشكل طبيعي كل هذه موجودة في الشمر، كما أن النترات الغذائية الموجودة في الشمر والأطعمة الأخرى لها خصائص موسعة للأوعية وحامية للأوعية وبسبب هذا ، فإنها تساعد على خفض ضغط الدم وحماية القلب.

مفيد لصحة القلب
 

الألياف و البوتاسيوم و حمض الفوليك و فيتامين سي و فيتامين ب 6 ، ومحتوى المغذيات النباتية في الشمر ، إلى جانب نقص الكوليسترول ، كلها تدعم صحة القلب، الشمر يحتوي على كميات كبيرة من الألياف،  تقلل الألياف من خطر الإصابة بأمراض القلب لأنها تساعد على تقليل إجمالي كمية الكوليسترول في الدم.

الوقاية من الإصابه بالسرطان
 

السيلينيوم هو معدن في الشمر ولكن ليس معظم الفواكه والخضروات الأخرى يساهم في وظيفة إنزيم الكبد ويساعد على إزالة السموم من بعض المركبات المسببة للسرطان في الجسم يمكن للسيلينيوم أيضًا منع الالتهاب وتقليل معدلات نمو الورم، يرتبط تناول الألياف من الفواكه والخضروات مثل الشمر بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

فيتامين ج وفيتامين أ وبيتا كاروتين من مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

يحتوي الشمر على حمض الفوليك الذي يلعب دورًا في تخليق وإصلاح الحمض النووي قد يساعد هذا في منع تكون الخلايا السرطانية بسبب الطفرات في الحمض النووي.

 


الشمر

فوائد الشمر

فوائد الشمر الصحيه

فوائد الشمر للصحه

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