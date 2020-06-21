ضبط مدير ثلاجة بحوزته أطنان من الكبدة والسجق منتهية الصلاحية بأبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث التموين بالجيزة، القبض على مدير ثلاجة لحفظ اللحوم بأبى النمرس، لحيازته طن و667 كيلو كبدة وسجق وكلاوي غير صالحة للاستهلاك الأدمى، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق، وتوصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى حيازة مالك ثلاجة لحفظ اللحوم، لمنتجات غير صالحة للاستهلاك الأدمى.

بمداهمة الثلاجة تم ضبط المدير المسئول، وبحوزته طن و667 كيلو "كلاوى– كبدة– سجق") غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.