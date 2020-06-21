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ضبط سائق وزميله لتعديهما جنسيا على ربة منزل بقليوب

الأحد، 21 يونيو 2020 12:26 ص
ضبط سائق وزميله لتعديهما جنسيا على ربة منزل بقليوب حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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ألقت مباحث مركز شرطة قليوب القبض على سائقين بقليوب لقيامهما بالتعدي جنسيا على ربه منزل أثناء اقتيادها توك توك معها لتوصيلها، أثناء ذهابها رفقة نجلتها إلى مستشفى بمركز قليوب. تم التحفظ على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب بورود بلاغ لمركز شرطة قليوب من "م م م"، 39 عامًا، ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز، يفيد بأنه حال استقلالها مركبة توك توك وبرفقتها نجلتها، للتوجه لمستشفى، فوجئت بقيام قائد المركبة بالدخول لإحدى الأراضي الزراعية وقام بالتعدى عليها جنسيا كرها عنها، وبصحبته شخص آخر قام بالاتصال به، وفرا هاربين عقب ذلك، وبسؤال نجلتها رددت ذات المضمون.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما "ع م س"، 32 عاما سائق توك توك، ومقيم بمركز قليوب، و"أ م ع"، 25 سنة، سائق توك توك، مقيم بمركز طوخ، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3424 إداري مركز قليوب لسنة 2020، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


اخبار مصر

القليوبية

قليوب

تعدي جنسي

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