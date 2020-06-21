صور.. هدوء بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية، انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بشمال سيناء للقسم العلمى، وقال الشيخ محسن ابوالقاسم مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، انه تابع منذ بداية الصباح وقبل دخول الطلاب إلى مقار اللجان، سير تنفيذ الاجراءت والتأكد من تطبيقها، ومتابعة تنفيذ تعليمات الأمن والوقاية والتعقيم للطلاب و اعضاء اللجنة وتسليم ادوات الحماية الشخصية إليهم .

اضاف انه تم متابعة مقر لجنة معهد بنين العريش الثانوى ولجنة معهد فتيات مجمع المساعيد الثانوى، القسم العلمى والاطمئنان على مستوى امتحان مادة الفقه، ولم يتم رصد أى شكاوى من الطلاب تخص الامتحان.

وقال إن جميع الخدمات متوفرة باللجان سواء كانت خدمات صحية من طبيب وممرضة وفنيين شركة الكهرباء وتوفير المياه الصالحة للشرب وأدوات النظافة والتعقيم، مع تأمين كافة اللجان ومقراتها على مستوى المحافظة من قبل رجال انفاذ القانون.

واوضح بيان منطقة شمال سيناء الأزهرية أن عدد طلاب الشهادة الثانوية الازهرية بشمال سيناء هذا العام 550 طالب وطالبة، وادى اليوم 155 طالب الامتحان للقسم العلمى فى مادة الفقه ، وتتابع غرفة العمليات منعقدة على مدار الساعة لحل اى مشكلات او شكاوى تخص امتحانات الشهادة الثانوية.

ويؤدى امتحانات الثانوية الازهرية بشمال سيناء هذا العام 155 طالب بالقسم العلمى ، و355 طالب بالقسم الادبى .

وتتوزع لجان الشهادة الثانوية الأزهرية فى ادارة العريش بلجنة بنين العريش بمعهد بنين العريش الثانوى، وتشمل معهد بنين العريش الثانوى ، معهد ابو بكر الثانوى بنين بالمساعيد، ولجنة فتيات العريش بمجمع فتيات المساعيد الازهرى، وتشمل معهد فتيات العريش الصفا، معهد فتيات ابو بكر الصديق بالمساعيد ، معهد فتيات ضاحية السلام بالريسة.

ولجان ادارة رفح والشيخ زويد هى لجنة معهد الشيخ زويد بمجمع الشيخ زويد التعليمي بالسوق، وتشمل المعاهد المشتركة بنين وفتيات ابو طويلة ، الجورة ، الشيخ زويد ، رفح القديم ، رفح الجديد ، الماسورة ، نجع شبانة.

ولجان ادارة بئر العبد، وهي لجنة معهد بنين بئر العبد الثانوى، وتشتمل على معهد بنين بئر العبد الثانوى ، معهد فتيات بئر العبد الثانوى، ولجنة معهد فتيات رابعة بمعهد فتيات رابعة، وتشمل على معهد الكرامة ، معهد بالوظة ، معهد رابعة ، معهد قاطية.

ولجان ادارة وسط سيناء، وتشمل لجنة وادى العمرو بمعهد وادى العمرو الازهرى، وتشتمل على معهد ام شيحان ، معهد وادى العمرو، ولجنة معهد المنبطح بمعهد المنبطح وتشمل معهد المنبطح، ولجنة معهد الجفجافة بمعهد الجفجافة الأزهري، وتشمل معهد الجفجافة.



