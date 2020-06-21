اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 11:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. هدوء بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء

الأحد، 21 يونيو 2020 10:38 ص
صور.. هدوء بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء هدوء بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية، انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بشمال سيناء للقسم العلمى، وقال الشيخ محسن ابوالقاسم مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، انه تابع منذ بداية الصباح وقبل دخول الطلاب إلى مقار اللجان، سير تنفيذ الاجراءت والتأكد من تطبيقها، ومتابعة تنفيذ تعليمات الأمن والوقاية والتعقيم للطلاب و اعضاء اللجنة وتسليم ادوات الحماية الشخصية إليهم .

اضاف انه تم متابعة مقر لجنة معهد بنين العريش الثانوى ولجنة معهد فتيات مجمع المساعيد الثانوى، القسم العلمى والاطمئنان على مستوى امتحان مادة الفقه، ولم يتم رصد أى شكاوى من الطلاب تخص الامتحان.

وقال إن جميع الخدمات متوفرة باللجان سواء كانت خدمات صحية من طبيب وممرضة وفنيين شركة الكهرباء وتوفير المياه الصالحة للشرب وأدوات النظافة والتعقيم، مع تأمين كافة اللجان ومقراتها على مستوى المحافظة من قبل رجال انفاذ القانون.

واوضح بيان منطقة شمال سيناء الأزهرية أن عدد طلاب الشهادة الثانوية الازهرية بشمال سيناء هذا العام 550 طالب وطالبة، وادى اليوم 155 طالب الامتحان للقسم العلمى فى مادة الفقه ، وتتابع غرفة العمليات منعقدة على مدار الساعة لحل اى مشكلات او شكاوى تخص امتحانات الشهادة الثانوية.

ويؤدى امتحانات الثانوية الازهرية بشمال سيناء هذا العام 155 طالب بالقسم العلمى ، و355 طالب بالقسم الادبى .

وتتوزع لجان الشهادة الثانوية الأزهرية فى ادارة العريش بلجنة بنين العريش بمعهد بنين العريش الثانوى، وتشمل معهد بنين العريش الثانوى ، معهد ابو بكر الثانوى بنين بالمساعيد، ولجنة فتيات العريش بمجمع فتيات المساعيد الازهرى، وتشمل معهد فتيات العريش الصفا، معهد فتيات ابو بكر الصديق بالمساعيد ، معهد فتيات ضاحية السلام بالريسة.

ولجان ادارة رفح والشيخ زويد هى  لجنة معهد الشيخ زويد بمجمع الشيخ زويد التعليمي بالسوق، وتشمل المعاهد المشتركة بنين وفتيات ابو طويلة ، الجورة ، الشيخ زويد ، رفح القديم ، رفح الجديد ، الماسورة ، نجع شبانة.

ولجان ادارة بئر العبد، وهي لجنة معهد بنين بئر العبد الثانوى، وتشتمل على معهد بنين بئر العبد الثانوى ، معهد فتيات بئر العبد الثانوى، ولجنة معهد فتيات رابعة بمعهد فتيات رابعة، وتشمل على معهد الكرامة ، معهد بالوظة ، معهد رابعة ، معهد قاطية.

ولجان ادارة وسط سيناء، وتشمل لجنة وادى العمرو بمعهد وادى العمرو الازهرى، وتشتمل على معهد ام شيحان ، معهد وادى العمرو، ولجنة معهد المنبطح بمعهد المنبطح وتشمل معهد المنبطح، ولجنة معهد الجفجافة بمعهد الجفجافة الأزهري، وتشمل معهد الجفجافة.

الثانوية الازهرية (1)
 

 

الثانوية الازهرية (2)
 

 

الثانوية الازهرية (3)
 

 

الثانوية الازهرية (4)
 

 

الثانوية الازهرية (5)
 

 

الثانوية الازهرية (6)
 

 

الثانوية الازهرية (7)
 

 

الثانوية الازهرية (8)
 

 

الثانوية الازهرية (9)
 

 

الثانوية الازهرية (10)
 

 

الثانوية الازهرية (11) 
 
الثانوية الازهرية (12) 

 


شمال سيناء

الثانوية الازهرية

سيناء

العريش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

الأحد، 21 يونيو 2020 09:00 ص

صور.. وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بالعبور

الأحد، 21 يونيو 2020 08:53 ص

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان الفقه للقسم العلمى.. الامتحانات تنتهى 6 أغسطس وتستمر يوميا.. غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات.. المحمول والغش يلغى الامتحان.. ولأول مرة التصحيح أولا بأول فى 18 مركزا

الأحد، 21 يونيو 2020 07:00 ص

رئيس قطاع المعاهد يطمئن طلاب الثانوية الأزهرية وأولياء الأمور .. صور

السبت، 20 يونيو 2020 05:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

التعليم: 650 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان العربى فى 2216 لجنة

التعليم: 650 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان العربى فى 2216 لجنة

مدراء الأمن يتفقدون محيط المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

مدراء الأمن يتفقدون محيط المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة