صور ..المحافظون ونوابهم يتفقدون لجان الثانوية العامة لتطبيق الإجراءات الوقائية

المحافظات محمد فرج - السيد فلاح – إيمان مهنى - ناصر جودة - محمد طارق

تفقد المحافظون ونوابهم عددا من لجان الثانوية العامة للتأكد والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلاب والمراقبين وجميع القائمين على الامتحانات.

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بدوره تفقد عدد من لجان الثانوية العامة بمدارس مدينة دمنهور لمتابعة الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث تفقد دخول الطلاب للجان مدارس الجمهورية الاعدادية بنات واحمد عفت الاعدادية ودمنهور الثانويه العسكريه وتابع انتظام دخول الطلاب.

واكد محافظ البحيرة تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة وانتظام سير عملية الامتحانات وتنظيم دخول الطلاب فى طابور متباعد عبر بوابات التعقيم وتوزيع كمامات وواقيات للاحذية وجل مطهر وغطاء الرأس بالاضافة إلى الكشف الحرارى وكاشف عن الاجهزة الالكترونية .

وأضاف انه تم وصول الاسئلة فى ميعادها وسط تامين كامل لقوات الامن لكافة اللجان وان الامور منتظمة بجميع لجان المحافظة والتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بجميع الادارات التعليمية للتدخل الفورى وحل اى مشكلة على الفور .

كما أجرى اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، جولة ميدانية للمرور على عدد من المدارس والتى رافقه خلالها المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ والدكتور خالد خلف قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من قيادات التربية والتعليم والقيادات التنفيذية وذلك للتأكد والاطمئنان على انتظام الطلاب باللجان ومتابعة ما تم تنفيذه من الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الطلاب جميعًا.

وقد تضمنت جولة محافظ الإسماعيلية ومرافقيه زيارة وتفقد كل من مدرسة الزهور الثانوية بنات بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث والتى تضم 43 لجنة فرعية وتضم 583 طالبة ومدرسة الشهيد أحمد فوزى عمارة الثانوية العسكرية بحى ثالث والتى تضم 31 لجنة فرعية باجمالى عدد طلاب بلغ 419 طالب.

كما حرص الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، على الاطمئنان على انتظام توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات والتأكد من عملية التعقيم والإجراءات المتبعة لتأمين سلامة الطلاب داخل اللجان .

وتفقد نائب المحافظ، صباح اليوم، لجان امتحانات الثانوية العامة، وشدد على ضرورة تباعد الطلاب أثناء دخول اللجان والمرور على بوابات التعقيم وإجراء الكشف على درجات الحرارة واستلام الكمامات وادوات التعقيم المختلفة، بالإضافة إلى ضرورة منع أى تجمعات للطلاب وذويهم خارج اللجان بعد انتهاء الامتحان وذلك كاجراء احترازى للوقايه من فيروس كورونا.

كما قام المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد بجولة تفقدية فى أولى ايام امتحانات الثانوية العامة على عدد من لجان الامتحانات بمدينة بورفؤاد حيث تم المرور على لجان معهد فتيات بورفؤاد النموذجى الازهرى ومدرسة الخلفاء الراشدين ومدرسة بورفؤاد الثانويه بنات والمدرسة الثانوية العسكرية.

و تابع تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها المحافظة منذ دخول الطلاب الى محيط المدرسة وتوقيع الكشف الحرارى عليهم ومرورهم من بوابات التعقيم، كما اطمئن النائب غلى توافر كافة المهمات الوقائية من كمامات وجوانات والمطهرات، مشيرا بان اليوم الاول للامتحان شهد إجراءات تنظيمية ووقائية خرصا على سلامة الطلاب والمراقبين .

وتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدء إمتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019 / 2020 فى أول يوم لها للاطمئنان على سير الأمتحانات وانتظامها بدون أية عقبات أو مشكلات.

جاء ذلك خلال زيارته لغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، والتى تم تشكيلها لمتابعة سير عملية إمتحانات شهادة الثانوية العامة، بحضور اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات و رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم و الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة وأعضاء الغرفة لتذليل أى عقبات قد تواجه سير عملية الإمتحانات والتعامل الفورى مع أى حالات إشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد لإتخاذ اللازم طبياً للحفاظ على صحة وسلامة الجميع .

وقال المحافظ أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الإمتحانات بجميع المدارس، بمراكز وقرى المحافظة، وتم وضع إستعدادات لكل الإحتمالات التى قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الإمتحانات بشكل طبيعى، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بالتعاون والتنسيق من أجل توفير الأجواء المناسبة لنجاح العملية الإمتحانية ورصد أية مشاكل قد تحدث مع توجيه رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لتأمين الكهرباء دون إنقطاع وتذليل أى عقبات طوال فترة الإمتحانات وحل كافة المعوقات الطارئة.

إطمأن المحافظ على تمركز سيارات الإسعاف أمام المدارس لمواجهة أى ظرف طارئ و تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب إذا تتطلب الأمر.

وتمنى محافظ الشرقية لأبنائه طلاب وطالبات الثانوية العامة التوفيق فى آداء الإمتحانات والحصول على أعلى الدرجات وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية .

ومن جانبه أوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير إمتحانات الثانوية العامة وعلى تواصل دائم مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المراكز، لمتابعة أعمال الإمتحان واتخاذ اللازم فى حال حدوث أى مشكلة والعمل على حلها فورا، مؤكدًا أن الغرفة تتلقى تقريراً دوريًا من المدارس والغرف الفرعية بالإدارات عن أعمال الإمتحانات لحل أى مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.