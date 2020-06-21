اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 11:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. الكاشف الحرارى والكمامة وماكينة التطهير فى لجان الثانوية

الأحد، 21 يونيو 2020 10:50 ص
صور.. الكاشف الحرارى والكمامة وماكينة التطهير فى لجان الثانوية الكشف الحرارى على الطلاب بسوهاج
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محافظة سوهاج توافد كبيرا للطلاب ، وذلك قبل أنطلاق الإمتحان المقرر البدء فيه بمادة اللغة العربية فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة ، وذلك حتى يتثنى للمشرفين اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتأمين الطلاب حيث قامت اللجنة المشرفة على دخول الطلاب بتفعيل كافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية بفيروس كورونا المستجد .

حيث قامت اللجان بتطبيق الكاشف الحرارى على الطلاب والملاحظين ، بالإضافة إلى تفعيل بوابة التعقيم وتوزيع الكمامات على الطلاب قبل الدخول مع تسليم حافظة القدم والتأكد من توزيع الطلاب داخل كل لجنة بواقع 14 طالبا مع مراعاة التباعد الإجتماعى بينهم بمسافة 2 متر بين كل طالب والخر باللجنة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020 ، اليوم الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.

 


امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة 2020

امتحان اللغة العربية 2020

الثانوية العامة

سوهاج

تعليم سوهاج

طلاب سوهاج

الكشف الحرارى على الطلاب

لجان الثانوية العامة بسوهاج

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الوادى الجديد يتفقد لجان الثانوية ويوجه بتوفير الراحة للطلاب

الأحد، 21 يونيو 2020 10:34 ص

الكشف على طلاب الثانوية قبل دخول اللجان بالبحر الأحمر

الأحد، 21 يونيو 2020 10:33 ص

بالكمامة والكحول.. طلاب الثانوية أمام اللجان بالمنيا قبل بدء الامتحان.. صور

الأحد، 21 يونيو 2020 10:31 ص

صور.. محافظ كفر الشيخ يتابع لجان الثانوية العامة ويشدد على تطبيق الإجراءات

الأحد، 21 يونيو 2020 10:30 ص

بث مباشر لانطلاق امتحانات الثانوية العامة من أمام اللجان بالمحافظات.. فيديو

الأحد، 21 يونيو 2020 10:29 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

التعليم: 650 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان العربى فى 2216 لجنة

التعليم: 650 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان العربى فى 2216 لجنة

مدراء الأمن يتفقدون محيط المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

مدراء الأمن يتفقدون محيط المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة