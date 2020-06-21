صندوق مكافحة الإدمان: 3 أعمال درامية دعمت قضية مشكلة المخدرات فى رمضان 2020

كتب مدحت وهبة تصوير السعودى محمد

أعلن عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عن 3 أعمال درامية دعمت قضية مشكلة المخدرات فى دارما رمضان 2020، وهى مسلسلات "خيانة عهد - ولما كنّا صغيرين -البرنس"، حيث عرضت أسباب الوقوع في مشكلة التعاطي والإدمان وأيضاً تداعيات التعاطي والإدمان على الفرد وأسرته والمجتمع، كما أنها لم تعرض مشاهد تعليمية أو ترويجية للثقافة المغلوطة الخاصة بالتعاطي كذلك عرض مشكلة الاتجار بالمخدرات كما ان هناك أعمال ظهرت خالية من مشاهد التعاطى وهى مسلسلات " قمر اخر الدنيا -ونسنى - رجالة البيت - فرصة ثانية - ولاد إمبابة " والأعمال الخالية من مشاهد التدخين والتعاطى " الاختيار - حب عمرى "





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الادمان ،لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2020 ،ومقارنتها بالأعوام الثلاثة الماضية بالتزامن مع احتفال الصندوق ضمن سلسلة فاعليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام،







حضر اللقاء كل من حسام صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية والكاتب أيمن سلامة "كاتب مسلسل لما كنا صغيرين " والكاتب محمد عادل "كاتب مسلسل خيانة عهد" والفنانة يسرا والكابتن مجدى عبد الغنى وأيمن عبد عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ للمؤسسات الاهلية













