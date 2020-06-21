اليوم السابع
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شركة بريطانية تسحب أدوية سعال للأطفال بسبب أخطاء بمعيار الجرعات

الأحد، 21 يونيو 2020 11:32 ص
شركة بريطانية تسحب أدوية سعال للأطفال بسبب أخطاء بمعيار الجرعات أدوية للسعال
كتبت إيناس البنا

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أعلنت شركة الأدوية البريطانية "جلاكسو" استرداد 3 أنواع من شراب الأطفال لعلاج السعال، وهو دواء سعال العسل الأطفال Robitussin و احتقان الصدر DM و Dimetapp Cold and Cough،  بسبب احتواء أكواب الجرعات على بيانات غير صحيحة .
 
ووفقا لتقرير شبكة " CNN " قد تشمل أعراض الجرعة الزائدة من أي من المنتجات " ارتفاع ضغط الدم ، والدوخة ، والنوبات ، والغثيان ، والتقيؤ ، والإمساك ، والإسهال ، وآلام البطن ، والهلوسة ، من بين مخاوف أخرى ، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
 
وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA قد أعلنت يوم الخميس، أن الشركة اكتشفت الخطأ أثناء مراجعة تغليف المنتجات.
 
ووجدت GlaxoSmithKline أن أكواب شراب السعال المحتوى على عسل الأطفال Robitussin كانت تفتقد إلى خطوط 5 ملليلتر و 10 ملليلتر، وأكواب دواء للأطفال Dimetapp كانت تفتقد لبيانات 10 ملليلتر. 
 
سحب ادوية السعال
سحب ادوية السعال
وأشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، إلى أن "هناك خطرًا محتملاً لحدوث جرعة زائدة عرضية إذا لم يلاحظ الأباء الاختلافات بين التدرجات المطبوعة على أكواب الجرعات".
 
وفقًا لـ FDA ، "اعتبارًا من تاريخ إعلان الاستدعاء ، لم تتلق GSK Consumer Healthcare أي أحداث سلبية تتعلق بهذه المنتجات أو شكاوى المستهلكين بخصوص أكواب الجرعات غير الصحيحة المزودة مع المنتج".

تحذيرات ضد بعض الأدوية

لاحظت كل من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال وإدارة الأغذية والأدوية، أن الدراسات تشير إلى أن العديد من الآباء يخلطون الكثير من أدوية السعال والبرد التي لا تستلزم وصفة طبية وتفرط في تناول أطفالهم.

وتوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بعدم إعطاء الأطفال دون سن الثانية أي أدوية بدون وصفة طبية وعدم تناول أي أدوية قائمة على الكودايين للأطفال دون سن 12 عامًا.

 

ادوية السعال
ادوية السعال

العلاجات المنزلية للسعال

أفضل ما يمكن فعله للسعال هو إبقاء الحلق رطبًا ، لأن السوائل تعمل على تخفيف المخاط وتجعله أقل تهيجًا للحلق ويسهل طرد الرئتين، و يعد الاستحمام الساخن البخاري أو استخدام  رذاذ الماء المالح ، إحدى خيارات ترطيب الممرات الأنفية وتخفيف المخاط.
حساء الدجاج له قيمة كبيرة، لأن السوائل الساخنة مع التوابل تفتح الجيوب الأنفية، وبالنسبة للسعال ، السوائل الساخنة تخفف من تهيج الحلق .
 

أدوية السعال

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السعال فى الأطفال

الجيوب الأنفية

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