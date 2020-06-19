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حالات سعال تتطلب الاستعانة بطبيب.. تعرف عليها

الجمعة، 19 يونيو 2020 06:00 ص
حالات سعال تتطلب الاستعانة بطبيب.. تعرف عليها السعال
كتبت هند عادل

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السعال هو رد فعل منعكس يستخدمه الجسم لتنظيف مجرى الهواء وحماية الرئتين من المواد الغريبة والعدوى، تشمل بعض الأمثلة الشائعة حبوب اللقاح والدخان والغبار في حين أن السعال العرضي أمر طبيعي ، إلا أنه في بعض الأحيان يمكن أن يكون سببه حالة أكثر خطورة تتطلب رعاية طبية لهذا من المهم أن تعرف متى يجب أن تزور الطبيب عند الاصابه السعال خاصة مع تفشى وباء كورونا الذى يعد من اهم أعراضه السعال.

ووفاق لموقع healthline هناك تصنيفات مختلفة للسعال وتستند هذه إلى طول فترة وجود السعال وهى:

السعال الحاد: يستمر السعال الحاد أقل من 3 أسابيع في بعض الحالات ، مثل الإصابة بعدوى تنفسية ، يمكن أن يستمر السعال بين 3 و 8 أسابيع وهذا ما يسمى بالسعال تحت الحاد.

سعال مزمن: يعتبر السعال مزمنًا عندما يستمر لأكثر من 8 أسابيع.

يمكن أن يحدث السعال الحاد بسبب:

مهيجات بيئية مثل الدخان أو الغبار أو الأبخرة، مسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات الأليفة أو العفن، التهابات الجهاز التنفسي العلوي ، مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية، التهابات الجهاز التنفسي السفلي مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، أو تفاقمات الحالة المزمنة مثل الربو، حالات أكثر خطورة ، مثل الانسداد الرئوي.

يمكن أن ينتج السعال المزمن عن التدخين، أو أمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن والربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن ، الجيوب الأنفية، ارتجاع المريء، توقف التنفس أثناء النوم، مرض قلبي، سرطان الرئة

ويمكن أيضًا تصنيف السعال على أنه منتج أو غير منتج، سعال منتج للبلغم يطلق عليه أيضًا السعال الرطب ، ويجلب المخاط أو البلغم، أما السعال غير المنتج يسمى أيضًا بالسعال الجاف ، ولا ينتج أي مخاط.

ماذا تعرف عن السعال وفيروس كورونا

السعال هو عرض شائع لـكوفيد 19 يمكن أن تتراوح فترة حضانة كورونا ما بين 2 إلى 14 يومًا بمتوسط ​​4 إلى 5 أيام ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، عادة ما يكون السعال المرتبط بـ COVID-19 جافًا ومع ذلك ، يلاحظ مركز السيطرة على الأمراض أنه في بعض الحالات يمكن أن يكون رطبًا.

إلى جانب السعال ، تشمل الأعراض المحتملة الأخرى لـكورونا حمى، قشعريرة، إعياء، آلام الجسم، إلتهاب الحلق، ضيق في التنفس، سيلان أو انسداد الأنف، أعراض الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء أو الإسهال، فقدان الرائحة أو الذوق

متى تحصل على عناية طبية للسعال
 

عادة ما يزول السعال الحاد الناجم عن مهيج أو مسببات الحساسية أو العدوى في غضون أسابيع قليلة.

ولكن من الجيد المتابعة مع الطبيب إذا استمرت الأعراض أكثر من 3 أسابيع أو حدثت مع أي من الأعراض التالية:

حمى، ضيق في التنفس، مخاط سميك أخضر أو ​​أصفر اللون، تعرق ليلي، فقدان الوزن غير المبرر.

طرق علاج السعال الخفيف
 

إذا كان لديك سعال خفيف ، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها في المنزل للمساعدة في تخفيف الأعراض تتضمن بعض العلاجات ما يلي:

مشروبات دافئة: يمكن للشاي أو المرق أن يخفف المخاط ويقلل من التهيج قد يساعد أيضًا الماء الدافئ أو الشاي بالليمون والعسل لا يجب إعطاء العسل للأطفال دون سن عام واحد بسبب خطر تسمم الرضع.

رطوبة إضافية: قد تساعد إضافة رطوبة إضافية إلى الهواء على تهدئة الحلق الذي يتهيج بسبب السعال، جرب استخدام جهاز ترطيب أو قف في حمام دافئ وبخار.

تجنب المهيجات البيئية: حاول الابتعاد عن الأشياء التي قد تؤدي إلى مزيد من التهيج تشمل الأمثلة دخان السجائر والغبار والأبخرة الكيميائية.

 


السعال

اعراض كورونا

أنواع السعال

أسباب السعال

علاج السعال

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