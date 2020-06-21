شرف الجندية المصرية موضوع خطبة الجمعة المقبلة

كتب على عبد الرحمن

حددت وزارة الأوقاف المصرية موضوع "شرف الجندية المصرية" ليكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة 26- 6 -2020، والتى ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد محمد على بالقلعة.

وفِى هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن دعم قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مواقفه الوطنية ومواجهة قوى الإرهاب والشر والتحديات والمخاطر الراهنة، والدفاع عن حقوق ومكتسبات الدولة الوطنية والأمة العربية والسلام الإقليمي والدولي هو واجب الوقت على كل وطني شريف يعشق وطنه، ويكون على استعداد للتضحية في سبيله بالنفس والنفيس فعلا لا قولا.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وجه كلمة إلى أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، بمناسبة بدء الامتحانات اليوم الأحد، قائلاً: "من ساعد على الغش ساعد على هدم وطنه وإفساد ابنه وإغضاب ربه وتدمير منظومة القيم".

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق، والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس، والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.