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رئيس جامعة بنى سويف: 84 ألف إيميل جامعى لطلاب فرق النقل لتسليم الأبحاث

الأحد، 21 يونيو 2020 03:14 م
رئيس جامعة بنى سويف: 84 ألف إيميل جامعى لطلاب فرق النقل لتسليم الأبحاث رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماع مجلس إدارة وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمستشار القانوني ومدير المشروعات.
 
وناقش الدكتور منصور خلال الاجتماع تطوير البنية التحتية بمقر الجامعة 320 فدان ورفع سرعات الانترنت بما يكافئ الاختبارات الإلكترونية والتعليم الإلكتروني.
 
وأكد رئيس الجامعة أنه تم عمل 84 ألف و391 ايميلاً جامعيا لطلاب الفرق بسنوات النقل بجميع كليات الجامعة خلال الفترة الماضية لإرسال الأبحاث 
   
وفى سياق منفصل أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن فوز فريق علمي مشترك بكلية العلوم وبالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية بتمويل مشروع بحثي في مجال " الخرسانات الواقية من الاشعاع من خامات جيولوجية" بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار  STDF بقيمة  200 ألف جنيه.
 وأوضح رئيس الجامعة أن المشروع بعنوان إنتاج خرسانة صديقة للبيئة وواقية من الإشعاع باستخدام خامة السربنتين الكريسوتيلى الخطر بوادي عطالله، بالصحراء الشرقية، مؤكدا أن المشروع يتماشى مع خطة الدولة نحو استغلال الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء حيث يضمن إنتاج خرسانة من خامات جيولوجية محلية تكون قادرة على الوقاية من أخطر أنواع الإشاعات فتكاً بالإنسان والتي تنتج من المفاعلات النووية.
 
جدير بالذكر أن الفريق البحثي يتكون من الدكتور محمد جاد الكريم رئيس قسم الجيولوجيا، والدكتور أحمد محمد زايد أستاذ مساعد المعادن التطبيقية، والباحثين مصطفى عبد العظيم مسعود، حسين أحمد سيد المعيدان بالقسم، ويذكر أن المشروع هو تطوير لرسالة الماجستير الخاصة بأحد المعيدين بالقسم بواسطة معمل المعادن التطبيقية وبحوث المياه التابع لقسم الجيولوجيا بكلية العلوم.

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