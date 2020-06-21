خروج عميدة آثار قنا من مستشفى العزل بعد تعافيها من كورونا

قنا - وائل محمد

أعلن مستشفى قنا العام للحجر الصحى، عن تعافى وخروج الدكتورة إيمان أبوزيد، عميدة كلية الآثار بقنا، من المستشفى وتماثلها للشفاء بعد قضائها فترة علاج 19يوما.

وقدمت عميدة كلية لآثار، الشكر لإدارة المستشفى العام و أطقمها الطبية على جهودهم واهتمامهم حتى تماثلت للشفاء، وبذلهم كل ما بوسعهم لخدمة المرضى فى حدود الإمكانيات المتاحة لهم، متمنية لهم دوام التميز والرقى.

وأضافت عميدة كلية الآثار، أن الحالة النفسية لها دور كبير فى فترة العلاج التى يقضيها المصابين بفيروس كورونا، وهو ما يستدعى أن يكون الجميع حريصين على تهيئة الأجواء النفسية المناسبة للمرضى حتى يتماثلوا للشفاء فى أقل فترة ممكنة، لافتة إلى أنها قضت 19 يوم فى المستشفى للعلاج من فيروس كورونا.

من ناحية أخرى وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الابتعاد عن التجمعات وأماكن الازدحام.

وأكد محافظ قنا على ضرورة توحيد كافة الجهود فى النطاق الطبى ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه.

ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع.