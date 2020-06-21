اليوم السابع
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الأحد، 21 يونيو 2020 02:20 م
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حصاد أول يوم ثانوية بالأقصر.. فحص طالبة ارتفعت درجة حرارتها وإصابة 5 بإغماء

الأحد، 21 يونيو 2020 02:19 م
حصاد أول يوم ثانوية بالأقصر.. فحص طالبة ارتفعت درجة حرارتها وإصابة 5 بإغماء حصاد أول يوم ثانوية العام بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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إنتهى طلاب الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، من آداء إمتحان اللغة العربية بأول أيام ماراثون الثانوية العامة، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور الشناوى عايد وكيل الوزارة، أنه خلال أداء إمتحان مادة اللغة العربية خلال أول أيام ماراثون الثانوية العامة، أصيب 5 طلاب بحالات إغماء نتيجة حرارة الطقس فى اللجان المختلفة، وتم فحص طالبة كانت تعانى من ارتفاع درجة حرارتها داخل مدرسة أم المؤمنين الثانوية بواسطة الفرق الطبية خلال اليوم الأول للإمتحانات، كما لم يتم رصد أية شكاوى أو مشكلات بين الطلبة.

وقال عبد اللطيف عمران وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر، إن عملية آداء الإمتحان كانت تسير داخل اللجان بصورة جيدة، وصلت الأسئلة صباحاً للجان بصورة طبيعية دون تأخير، حيث لا توجد أية شكاوى أو محاضر للغش بين الطلاب والطالبات، حيث تمت متابعة توافد الطلبة على اللجان صباحاً، وتم رصد عمليات تزاحم أمام بعض اللجان وتم التدخل لإنهاؤها وتنظيم دخول الطلاب وتحقيق التباعد الإجتماعى لحمايتهم.

وأكد عبد اللطيف عمران لـ"اليوم السابع"، أنه تم رصد 5 حالات إغماء لـ4 طلاب شباب وطالبة فى لجان الإمتحانات بينهم 2 بمدينة إسنا، و2 بمدينة أرمنت وحالة واحدة بمدينة الأقصر، موضحاً أنه قبل أداء الإمتحانات تم تسليم جميع اللجان الادوات الخاصة بالحماية من كمامات وجونتيات وادوات تعقيم واجهزة قياس الحرارة للطلاب والملاحظين ، كما تم التشديد على كافة القائمين على اعمال لجان الامتحانات بتوفير بيئة صحية وآمنة مع الحرص التام على سلامه الجميع من الطلبة والطالبات وأطقم المراقبين والملاحظين بجميع لجان الامتحان على مستوى المحافظة جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم مع مسئولى الادارات التعليمية من خلال الفيديو كونفرانس، حيث أن عدد اللجان المجهزة بلغ 25 لجنة موزعة على مدن المحافظة ليؤدى بها 7004 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة الدور الاول للعام الدراسى 2019 /2020.

وعبر طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم بمستوى مادة اللغة العربية التى جاءت فى متناول الطالب المتوسط، حيث قالت الطالبة أسماء محمد أحمد بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، أن الإمتحان سهل للغاية ويناسب جميع الطلاب، وجميع الطالبات كانوا سعداء بمستوى الإمتحان وخرجوا فى حالة فرحة.

ومن مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية قال الطالب أحمد سعد، أن الإمتحان جيد ولكن سؤال النحو كان صعب قليلاً عليه وعدد من الطلاب، ولكن باقى أسئلة الإمتحان مباشر وبسيطة ولا تحمل أية تعقيدات، مؤكداً أن أكثر شيئ أثر عليهم خلال الإجابة بالإمتحان حرارة الطقس الشديدة.

وكان قد تفقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم الاحد عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة  خالد بن الوليد و الاقصر  الثانوية العسكرية والثانوية بنات وذلك للاطمئنان على حسن سير وانتظام اعمال الامتحانات وتوفير كافة المستلزمات ، وذلك بمرافقة  اللواء ايمن راضى مدير امن الاقصر و السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد ابو العزايم و والعميد ايمن الشريف رئيس مدينة الأقصر شناوى عايد وكيل وزارة التربيةوالتعليم  والمهندس اسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات.

حصاد أول يوم ثانوية بالأقصر (1)
حصاد أول يوم ثانوية بالأقصر (1)

 

حصاد أول يوم ثانوية بالأقصر (2)
حصاد أول يوم ثانوية بالأقصر (2)

 

حصاد أول يوم ثانوية بالأقصر (3)
حصاد أول يوم ثانوية بالأقصر (3)

 


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