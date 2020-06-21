"تعليم بنى سويف" يناشد طلاب الثانوية العامة بعدم اصطحاب المحمول خلال الامتحانات

بنى سويف أيمن لطفى

ناشدت سهام يوسف مديرة مديرية التربية والتعليم ببنى سويف الطلاب بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة، توفيرا للوقت والجهد فى عملية تنظيم الدخول وتجنبا لمحاولة استخدام تلك الهواتف فى أعمال الغش، وذلك حرصا على مستقبلهم، وحتى لا يعرضون أنفسهم للحرمان من دخول الامتحانات لمدة عامين وفقا للقانون، فى حالة ضبطهم أثناء محاولة الغش.

كما طالبت سهام يوسف أولياء الأمور عدم انتظار أبنائهم أمام المدارس وإحداث تزاحم عقب خروج الطلاب من اللجان فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت سهام يوسف قالت إن نسبة حضور الطلاب فى اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، بلغت 98% فى 51 لجنة، بينما سجلت لجنة المكفوقين 100% حضور، وهى "لجنة واحدة" على مستوى المحافظة، كما تم تسليم بوكليت مواد ( التربية الدينية، الإحصاء، الاقتصاد) للطلاب وهى المواد التى لاتضاف إلى المجموع،مطالبة بسرعة استيفاء الإجابات عليها وتسليمها فى موعد أقصاه 2 يوليو القادم، لافتة أن اليوم الأول للامتحان مر بدون مشاكل وأن أسئلة اللغة العربية كانت فى متناول الطلبة،إذ لم تسجل غرفة العمليات شكاوى متعلقة بصعوبة الأسئلة أو الوضع الصحى للطلبة او المراقبين، فضلا عن الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية قبل وأثناء وبعد أداء الامتحانات والتى تمثلت فى تنظيم عملية الدخول والخروج عبر بوابات التعقيم والتزام الطلبة والعاملين باللجان بكافة الإجراءات من ارتداء الكمامات وواقيات الوجه والقدمين.