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ترامب: فوز الديمقراطيين يعنى تسليم أمريكا لليسار الراديكالى

الأحد، 21 يونيو 2020 03:35 ص
ترامب: فوز الديمقراطيين يعنى تسليم أمريكا لليسار الراديكالى ترامب
كتبت نهال أبو السعود

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حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين مسئولية الفوضى، قائلا إنهم لو تمكنوا من الفوز فى الانتخابات الرئاسية سيسلمون الولايات المتحدة لليساريين الراديكاليين. وتحدث ترامب أمام حشد انتخابي فى أوكلاهوما، منذ قليل، وتطرق إلى الفوضى التى تشهدها مدينة سياتل، حيث قتل شاب قبل ساعات: "ربما من الأفضل لنا فقط مشاهدة تلك الكارثة.. دع الناس يرون ما سيفعله الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون لبلادنا". ‏

وفي وقت سابق من أمس السبت أعلنت السلطات أن رجلا يبلغ من العمر 19 عاما قتل، وأن ‏شخصا آخر فى حالة حرجة بعد إطلاق نار قبل الفجر في منطقة سياتل بالولايات المتحدة. ‏
 
وقالت الشرطة في بيان على تويتر، إن إطلاق النار وقع في حوالى الساعة الثالثة صباحًا ‏في المنطقة القريبة من وسط المدينة المعروفة باسم تشاز، وهو اختصار لـ"منطقة ‏كابيتول هيل ذاتية الحكم".‏
 
وتابع ترامب في كلمته: "إن هؤلاء المتطرفين أنفسهم نهبوا الشركات وجرحوا ضباط الشرطة"، وقال أمام أنصاره: "رأينا جميعا أعمال التخريب التى طالت التماثيل، وحرق للعلم الأمريكي.. ونحن سنسن قانونا يقضى بسجن عام لكل من يفعل ذلك".

ترامب

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

الانتخابات

رالي تولسا

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