ترامب: سنهزم "جو النائم".. والحزب الجمهورى هو الحرية والمساواة للجميع

كتبت: نهال أبو السعود

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسه فى الانتخابات الرئاسية المرتقبة جو بايدن، قائلاً أمام حشد انتخابي منذ قليل: سنهزم جون النائم فى الانتخابات، فى إشارة إلى الديمقراطي جو بايدن.

وبدأ ترامب حديثه بشكر أهالي أوكلاهوما ونائبه بنس، الذي سبقه على ‏المسرح، وواصل هجومه على منافسه الديموقراطي، قائلا إن "الأغلبية الصامتة" ستهزم "جو بايدن النائم" ‏في نوفمبر.‏

يذكر أن الرئيس الأمريكي ظهر لا يرتدي قناع للوجه على الرغم من إصابة 6 أفراد من العاملين ضمن حملته في تولسا بكورونا.

وأضاف إن الحزب الجمهوري هو حزب "الحرية والمساواة والعدالة للجميع" ويتوقع ‏‏"القانون والنظام" أن العبارة الأخيرة ذكرت مرات عديدة في الأشهر المقبلة.

وأشاد بعدد ‏القضاة الجمهوريين المعينين خلال فترة إدارته حتى الآن، ويقول أيضًا إن بإمكان ‏الجمهوريين الحصول على "قلة قليلة" من قضاة المحكمة العليا إذا أعيد انتخابه. ‏

وتابع إن أي شخص لا يحترم قدامى المحاربين "سيتم طرده" لهتافات ضخمة، وقال إنه ‏لم يعرف قط أن "المستنقع" في واشنطن "عميق للغاية" حتى أصبح رئيسًا وأشار أنه منح ‏تخفيضات ضريبية ضخمة بينما سيرفعها الديمقراطيون.