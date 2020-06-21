ترامب: سنهزم "جو النائم".. والحزب الجمهورى هو الحرية والمساواة للجميع

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسه فى الانتخابات الرئاسية المرتقبة جو بايدن، قائلاً أمام حشد انتخابي منذ قليل: سنهزم جون النائم فى الانتخابات، فى إشارة إلى الديمقراطي جو بايدن.
وبدأ ترامب حديثه بشكر أهالي أوكلاهوما ونائبه بنس، الذي سبقه على المسرح، وواصل هجومه على منافسه الديموقراطي، قائلا إن "الأغلبية الصامتة" ستهزم "جو بايدن النائم" في نوفمبر.
يذكر أن الرئيس الأمريكي ظهر لا يرتدي قناع للوجه على الرغم من إصابة 6 أفراد من العاملين ضمن حملته في تولسا بكورونا.
وأضاف إن الحزب الجمهوري هو حزب "الحرية والمساواة والعدالة للجميع" ويتوقع "القانون والنظام" أن العبارة الأخيرة ذكرت مرات عديدة في الأشهر المقبلة.
وأشاد بعدد القضاة الجمهوريين المعينين خلال فترة إدارته حتى الآن، ويقول أيضًا إن بإمكان الجمهوريين الحصول على "قلة قليلة" من قضاة المحكمة العليا إذا أعيد انتخابه.
وتابع إن أي شخص لا يحترم قدامى المحاربين "سيتم طرده" لهتافات ضخمة، وقال إنه لم يعرف قط أن "المستنقع" في واشنطن "عميق للغاية" حتى أصبح رئيسًا وأشار أنه منح تخفيضات ضريبية ضخمة بينما سيرفعها الديمقراطيون.
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