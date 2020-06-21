اليوم السابع
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الأحد، 21 يونيو 2020 02:20 م
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تحويل طالبة لغرفة العزل فى مدرسة بالقصير بعد ارتفاع درجة حراراتها لـ 38

الأحد، 21 يونيو 2020 01:15 م
تحويل طالبة لغرفة العزل فى مدرسة بالقصير بعد ارتفاع درجة حراراتها لـ 38 قياس درجة حراراة الطلاب قبل دخولهم اللجان بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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وضعت لجنة امتحانات ثانوية عامة بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر، احدى الطالبات داخل غرفة العزل المخصصة بالمدارس المختلفة التى تجرى فيها الامتحانات بعد أن وصل مقياس درجة حرارتها 38 درجة.

من جانبه قال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن الطبيبة المتواجدة فى المدرسة وضعت الطالبة كاجراء احترازى داخل غرفة العزل وتقوم باداء امتحانها داخل غرفة العزل دون مشكلات ، حيث اكتشفت درجة حرارتها أثناء دخولها المدرسة 38 درجة ، مؤكدا أنه سيتم متابعاتها من قبل الصحة

كان توافد منذ الثامنة من صباح اليوم الأحد، أول أيام انطلاق ماراثون الثانوية العامة، 2632 طالبا من بمحافظة البحر الأحمر على 16 لجنة على مستوى المحافظة وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجدـ وبدأت عملية توافد الطلاب بالمرور على بوابات التعقيم من ثم قياس درجة الحرارة، ثم تفتيش الطلاب من خلال جهاز كشف عن معادن وكذلك تسليمهم اوفر شوز لغطاء الاحذية ثم تسليمهم الكمامات.

ووضعت كل مدرسة مكان مخصص لتسليم الحقائب والهواتف به قبل دخول اللجنة، كذلك يمر من خلال بوابات التعقيم الثنائية بجميع متعلقاته بمجرد دخوله المدرسة من الطلاب والطالبات، وينطبق الامر على المراقبين والملاحظين بكل مدرسة .

وكانت اعلنت محافظة البحر الأحمر، استعدادها لاستقبال طلاب وطالبات الثانوية العامة، لأداء الامتحان للعام 2019 / 2020 بكافة مدن المحافظة، حيث أكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورنا المستجد وقد أمر بتشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات بالمحافظة استعداداً لعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

 


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