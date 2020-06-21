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تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 21-6-2020 أمام الجنيه المصرى

الأحد، 21 يونيو 2020 11:26 ص
تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 21-6-2020 أمام الجنيه المصرى اليورو
كتبت : سماح حمدى

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تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 21-6-2020، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، وذلك أول أيام عمل البنوك والمصارف الرسمية، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 17.99 جنيه للشراء، و 18.24 جنيه للبيع ، وبلغ سعره ف بنك البركة 18.01 جنيه للشراء، 18.31 جنيه للبيع.

مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.10 جنيه للشراء.
 
18.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.99 جنيه للشراء.
 
18.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

17.99 جنيه للشراء.
 
18.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.01 جنيه للشراء.
 
18.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.01 جنيه للشراء.
 
18.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.01 جنيه للشراء.
 
18.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.98 جنيه للشراء.
 
18.25 جنيه للبيع.
 
 
اعلن البنك المركزي الأوروبي مؤخرا في تقييم سنوي لليورو إن العملة شكلت 20.5 %من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في نهاية العام الماضي، ارتفاعا من 20.3 بالمئة قبل عام، في حين انخفضت حصتها في أوراق الديون الدولية القائمة إلى 22.1 بالمئة من 22.4 بالمئة.
 
وبالنسبة للودائع الدولية خارج التكتل، ظل دور اليورو دون تغيير على نطاق واسع في حين ارتفعت حصته في القروض الدولية القائمة بواقع نقطة مئوية واحدة.
 
اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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